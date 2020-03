TV-kendis dømt for livsfarligt voldtægtsforsøg under fest

En 36-årig kvinde blev banket op mod en væg og gerningsmanden klemte hende om halsen med begge hænder, så hun mistede bevidstheden og var i livsfare.

Det skete under et voldtægtsforsøg på et toilet i et festlokale i Københavns Sydhavn, hvor omkring 70 mennesker var samlet til en privat tema-fest.

Retten på Frederiksberg idømte fredag gerningsmanden, der er i 30´erne, to et halvt års fængsel for voldtægtsforsøg af særlig farlig karakter og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Den dømte er en profil kendt fra TV, men nærmere kan ikke oplyses, fordi Retten på Frederiksberg udstrakte et navneforbud til også at gælde under ankesagen.

Manden ankede nemlig på stedet dommen til Østre Landsret til frifindelse. Han forklarede under retssagen, at han ganske rigtigt havde haft et seksuelt forhold til kvinden på toilettet, men det var helt frivilligt, og han afviste, at han havde taget kvælertag på hende.

Den 36-årige kvinde blev afhørt bag lukkede døre, så hendes forklaring kendes ikke.

Punktformede blødninger

Men under lægeundersøgelsen blev der fundet punktformede blødninger i hendes ansigtshud, og ifølge lægerne understøtter det hendes forklaring om kvælertaget, og at hun mistede bevidstheden og var i livsfare.

Festen blev holdt 10. november sidste år i en tidligere industribygning i Københavns SV-kvarter, der nu fungerer som festlokale.

Ifølge tiltalen mod TV-manden skete voldtægtsforsøget mellem cirka 02.00 og 02.25, hvor han bankede kvinden ind mod væggen på toilettet og sagde 'Jeg vil have sex med dig'.

Kvinden afviste ham, men så greb han hende om halsen med begge hænder og klemte til, så hun mistede bevidstheden.

Retten fandt det ikke bevist, at han gennemførte et samleje ved tvang, men dømte ham for voldtægtsforsøg og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, fordi han udsatte kvinden for et andet sex-overgreb på toilettet.

Retten fandt det også bevist, at han tog kvælertag, så kvinden mistede bevidstheden, og dermed var i livsfare.

Voldtægtsforsøget blev anmeldt samme nat ved 03-tiden af en veninde til offeret, som ringede til politiet.

TV-profilen blev anholdt kort efter og næste dag varetægtsfængslet i dommervagten. Han har siddet fængslet lige siden, og Retten på Frederiksberg har opretholdt varetægtsfængslingen frem til den kommende ankesag i Østre Landsret.