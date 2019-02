TV2-kendis måtte sikkerhedslande: - Der var røg i kabinen

360 gæve jyder måtte torsdag aften væbne sig med tålmodighed, da TV2's korrespondent Rasmus Tantholdt kom for sent til et foredrag i Skive.

Årsagen var, at hans fly fra København til Karup måtte sikkerhedslande, kort efter det var lettet.

- Jeg opdagede ikke noget til at begynde med. Der var tilsyneladende nogle af passagerne, der kunne lugte noget underligt i kabinen, men først og fremmest fik vi bare at vide, at flyet ville vende om og ikke flyve til Karup, fortæller Rasmus Tantholdt til Ekstra Bladet.

- Da vi landede, fortalte han (piloten, red.), at der havde været et teknisk problem, og vi blev gennet ud i en bus. Der var ambulancer og redningskøretøjer i massevis, da vi landede, så vi kunne godt alle sammen se, at der var en situation. Så kom kaptajnen ud i bussen til de omkring 25 passagerer og fortalte, at de havde opdaget, at der var røg i kabinen.

Københavns Lufthavn bekræfter over for Ekstra Bladet, at det netop var tegn på røg, der betød, at flyet måtte sikkerhedslande.

Passagerfly sikkerhedslandet i København: Tegn på røg

Rasmus Tantholdt understreger, at det hele foregik 'meget professionelt' under og efter sikkerhedslandingen.

- Piloten fortalte, at proceduren er, at man skal finde den nærmeste lufthavn og lande og iføre sig iltmasker. Det var derfor, han lød lidt mærkelig, da han skulle informere os.

- Jeg flyver utrolig meget, og de virkede som personalet på Danish Air Transport, SAS og Københavns Lufthavn håndterede det ekstremt professionelt. Der var totalt styr på tingene, da vi landede.

Tilbudt psykologhjælp

Da flyet landede i København, stod brandvæsen og ambulancer klar til at tage imod.

- Ud af vinduet kunne vi se alt det her redningsmandskab, og det var sådan set udramatisk, men jeg kunne godt mærke på nogle passagerer, at det var lidt heftigt, da vi fik at vide, at der var røg i kabinen. Men jeg tror, at det var klogt, at de ikke fortalte det til os, før vi var sikkert nede på jorden, vurderer Rasmus Tantholdt.

Han så dog ikke, at der var nogen, der havde behov for at blive tilset af ambulanceredderne, og brandvæsnet tog ligeledes situationen med ophøjet ro.

- Vi blev også tilbudt psykologhjælp alle sammen, men så vidt jeg kunne se, var der ikke nogen, der tog imod det, lyder det.

Efterfølgende lykkedes det Tantholdt at få booket en ny billet til Karup, så han kunne komme vestpå og holde foredrag.

- Der sidder et fuldt hus med 360 gæster og venter, og de er nok lidt utålmodige, men denne her gang synes jeg, at jeg har en okay undskyldning for at komme for sent, siger han.

Derudover retter han tak til en bilejer, der trådte til, da der ikke var flere taxaer i Karup Lufthavn.

- Der var en venlig sjæl, der kunne se, at jeg var lidt i panik og tilbød at køre mig hele vejen til Skive. Det er jeg meget taknemmelig for, slutter han.