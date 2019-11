Tvang sine fire raske børn i kørestol: Nu er dommen faldet

Den 49-årige kvinde Maike B blev her til morgen ved retten i Lübeck i Tyskland idømt en fængselsstraf på otte års fængsel. Maike B, der af de tyske medier har fået øgenavnet 'horror-mor' var fuldstændig ubevægelig og stirrede tomt ud i luften, da hun modtog dommen.

Det skriver flere medier heriblandt det tyske medie Bild

Den 49-årige mor, der sammenlagt har fem børn, blev kendt skyldig i gennem årevis at have tvunget fire af sine børn til at sidde i kørestole. Hun bildte sine fire børn ind, at de var syge samtidigt med, at hun overfor de sociale myndigheder forklarede, at de led af alvorlige sygdomme, heriblandt knogleskørhed, astma og gigt.

Dermed kunne hun få udbetalt diverse ydelser fra de sociale myndigheder. Med sit gigantiske svindel-nummer lykkedes det for Maike B. at snyde den tyske stat for et beløb på cirka en million kroner.

Her på folkeskolen Lensahn tilbragte de fire raske børn samtlige skoletimer siddende i kørestole for at overbevise omgivelserne om, at de var meget syge. (Foto: Holger Kröger)

Tilbragte skoletiden i kørestole

Maike B. har tre sønner på henholdsvis 17, 15 og 10 år samt to døtre på henholdsvis 18 og 27 år Den ældste datter var det eneste barn, der slap for kørestolen samt ikke blev tvunget til at foregive, at hun led af en eller anden alvorlig sygdom. Hun var i øvrigt anklagemyndighedens vigtigste vidne i sagen. Svindel-nummeret fandt sted i årene fra 2010 til 2016.

Børnene blev dagligt tvunget til at sidde i kørestol det meste af dagen. Og hver gang de var i skole, sad de konstant i kørestolen, så svindel-nummeret ikke blev opdaget. Maike B. forlangte også, at skolen byggede ramper, således at hendes fire kørestols-børn nemmere kunne komme omkring på skolen.

Maike B. forlod retten iført håndjern og skal straks begynde at afsone sin dom.