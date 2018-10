Tvang sort kvinde til at skifte fly-sæde: Nu er han identificeret

Manden, der blandt andet sagde, 'jeg vil ikke sidde ved siden af dig. Du er en grim, sort skiderik', til et kvinde på et Ryanair-fly, er nu blevet identificeret.

Det skriver The Guardian.

Mediet oplyser, at det engelske politi har overleveret både manden og kvindens identitet til de spanske myndigheder, som varetager efterforskningen, da hændelsen fandt sted på spansk grund.

Overfaldet verbalt

Kvinden, Delsie Gayle, er selv stået frem med navn og har givet interview til flere medier.

Om bord på flyet prøver hun at forsvare sig, mens en fly-steward forsøger at lægge is på hele den ophedede situation. Men den nu identificerede mand nægter at sidde ved siden af Delsie Gayle.

- Du skal ikke snakke til mig på et fremmedsprog, din grimme ko, råber han.

- Hvis du ikke flytter til et andet sæde, så skubber jeg dig derhen.

Flere rystede passagerer forsøger at få ro på gemytterne, mens én råber, at manden skal smides af flyet på grund af sin opførsel. Men nej. Manden får lov til at blive på flyet, og den 77-årige kvinde tvinges til at finde et andet sæde.

- Hvad har jeg gjort?

I et interview til ITV fortæller hun sammen med sin datter om hændelsen.

- Han har betalt for sin billet, jeg har betalt for min. Så hvorfor overfuser han mig for det? På grund af min hudfarve ... Hvis jeg havde gjort det, er jeg ret sikker på, at nogen ville have ringet til politiet, siger hun og fortsætter:

- Jeg føler mig rigtig nedtrykt på grund af det. Jeg går i seng og tænker, 'hvad har jeg gjort?

Minister råber op

Sagen får lige nu stor opmærksomhed verden over og særligt i det engelske.

Tidligere tirsdag fortalte Englands transport-secretary, Chris Grayling, til BBC, at han ser det som 'totalt uacceptabelt'.

Han uddybede med, at han håbede, at 'politiet vil træde i aktion i en så ekstraordinær og uacceptabel sag'.