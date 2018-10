Tvang sort kvinde til at skifte sæde i flyet: Nu taler han ud

- Du skal ikke snakke til mig på et fremmedsprog, din grimme ko, råber en britisk mand mod en kvinde med jamaicanske rødder.

Optagelserne fra et Ryanair-fly fik søndag kritikken til at hagle ned over flyselskabet, som ifølge vidner håndterede situationen helt forkert, da manden nægtede at sidde ved siden af den jamaicanske kvinde. På trods af de andre passagerers højlydte protester endte den ophedede diskussion med, at manden fik lov at blive på flyet, mens den 77-årige kvinde blev tvunget til at finde et andet sæde.

- Jeg havde jo intet gjort. Skal jeg virkelig behandles sådan på grund af min hudfarve, spurgte kvinden, der efterfølgende blev identificeret som Delsie Gayle, i et interview med ITV.



Et par dage efter den voldsomme fly-hændelse skrev The Guardian, at det engelske politi nu havde overleveret både mandens og kvindens identitet til de spanske myndigheder, som i første omgang varetog efterforskningen.

'Blot et raserianfald'

Nu er manden fra videoen også i medierne blevet identificeret med sit fulde navn, David Mesher. Her til morgen stod han frem i det britiske morgen-tv-program 'Good Morning Britain'.

Her påstod han, at han 'ikke er racist på nogen måde', og at det, der skete på Ryanair-flyet fra Barcelona til Stansted 19. oktober, 'blot var et raserianfald'.

Det skriver BBC.

Han fortæller, at skænderiet med Delsie Gayle begyndte, da han skulle ind til sit sæde.

- Jeg mistede nok besindelsen lidt og beordrede hende at rejse sig, siger David Mesher, der var med i studiet via en forbindelse fra Birmingham.

- Jeg undskylder for alt det, du har været igennem da og siden, siger han videre.

Vil ikke tilgive ham

I forbindelse med mandens undskyldning blev Delsie Gayle spurgt, om hun kunne acceptere hans undskyldning, men det var der ikke umiddelbart optræk til.

-Det tror jeg ikke. Man må glemme og tilgive, men det kommer til at tage mig lang tid at komme over det, han har gjort mod mig, siger hun og bliver suppleret af sin datter, Carol Gayle:

- Han siger, han ikke var racist, men han ville ikke sige den slags ord, hvis han ikke var racist.

Politiet i Essex efterforsker ifølge BBC fortsat på sagen.

Ryanair: Vi vidste det ikke

Ryanair, der ellers har været tavse i sagen, har i dag, 26. oktober, sendt en længere udtalelse til medierne, hvor de blandt andet skriver, at de underrettede politiet søndag morgen efter at være blevet gjort opmærksom på videoen sent lørdag aften.

- Ryanairs spanske personale var bevidste om et skænderi mellem disse to passagerer under boarding-proceduren, men var ikke opmærksomme på, eftersom de ikke var til stede på daværende tidspunkt, at racistiske kommentarer blev ytret af den mandlige passager mod den kvindelige passager, lyder det blandt andet fra Ryanair udtalelsen. De skriver desuden, at det er usandt, når medier har skrevet, at de ikke har har kontaktet den kvindelige passager for at undskylde den 'beklagelige' situation.