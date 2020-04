Tvunget nøgen og afpresset for 200.000 kroner

Sigtet for at tage billede af nøgent offer

'Dette er den nemme måde. Jeg ville have sprættet dig op,' lød de ildevarslende ord til en mand, der forinden var blevet tvunget ind i en bil på Metrostationen Lindevang på Frederiksberg og kørt til en kælder på en ukendt adresse.

Det skete 15. marts omkring klokken 16, og onsdag blev en 19-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for afpresning, vidnetrusler og frihedsberøvelse i forening med en identificeret medgerningsmand.

Ifølge sigtelsen var de bevæbnet med en kniv og tvang offeret til at tage alt sit tøj af, hvorefter de tog et billede af ham, kom med ovenstående trusler og sagde, at han skulle betale 200.000 kroner, hvis billederne ikke skulle deles på nettet, eller hvis han ville undgå at få 'besøg derhjemme'.

Bag lukkede døre

Bagefter lod den sigtede og medgerningsmanden ifølge sigtelsen offeret gå fra stedet.

Den 19-årige blev varetægtsfængslet i fire uger med begrundelse, at han på fri fod kan vanskeliggøre sagen eller påvirke andre.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre. Københavns Politi kan derfor ikke fortælle yderligere om, hvorvidt der er en relation mellem forurettede og sigtede, om der er gået noget forud for afpresningen, eller om det lykkedes at få den forurettede til at betale pengene.

Københavns Politi skriver i en mail, at han er sigtet for vidnetrusler, frihedsberøvelse og afpresning og fængslet i fire uger.

'Men det er sket for lukkede døre, hvorfor vi ikke har flere kommentarer, skriver de.