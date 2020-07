Tvunget til at kysse voldsmands fødder - nu er der rejst tiltale

Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale i en opsigtsvækkende voldssag, oplyser politikredsen. Volden er et eksempel på såkaldt dominansvold, som kendes fra blandt andet Sverige.

Med et greb om halsen bliver en lyshåret dreng skubbet ind gennem en dør til en toiletbås i shoppingcentret Borgen Shopping i Sønderborg.

Inde i båsen får drengen først et slag på siden af hovedet, en skalle og bliver presset helt op i hjørnet af gerningsmanden.

Voldsmanden slår igen sit offer, som tvinges til at undskylde for et eller andet, og drengen svarer prompte 'nej', da overfaldsmanden spørger, om han skal hente sin kniv.

Drengen tvinges afslutningsvis til på sine knæ at kravle ud af toiletboksen. Her skal han kysse voldsmandens fødder. I første omgang sparker voldsmanden sit offer i ansigtet, inden han til sidst - liggende på knæ - udfører den ydmygende gestus.

Forløbet fremgår i en video, som er tilgængelig flere steder på internettet, og som Ritzau har set.

Gerningsmanden er angiveligt en yngre mand med tyrkisk baggrund. Det skriver flere hjemmesider med udspring i den politiske højrefløj. På flere hjemmesider er han angivet med fuldt navn og billede.

Ritzau har anmodet om aktindsigt i sagens anklageskrift, men har endnu ikke modtaget dette og har derfor heller ikke fået bekræftet, hvorvidt den tiltalte i sagen er identisk med den yngre dansk-tyrker.

Den formodede gerningsmands mellemøstlige ophav er i denne sag relevant, da den ydmygende behandling i blandt andet Sverige bruges af unge kriminelle indvandrere.

I en undersøgelse fra universitetet i Lund beskriver de svenske indvandrerkriminelle situationen som, at de er 'i krig med svenskerne'.

Overfaldet i Sønderborg har affødt reaktioner fra flere danske politikere. Blandt andet siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Marie Krarup, til Dansk Folkepartis netavis, Dit Overblik:

- Det er en volds- og dominanskultur, som vi ved findes, men som der ikke rigtig bliver slået ned på, fordi noget af det måske er for småt til at være direkte strafbart, selv om det er rigtig ubehageligt.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund har på Facebook skrevet:

- En så primitiv opførsel skal vi aldrig acceptere som hverdagshændelse i Danmark, og den voldskultur kan de tage med hen, hvor peberet gror.

Syd- og Sønderjyllands Politi har til Ritzau alene oplyst, at der er rejst tiltale. Hvilke straffebestemmelser og tiltalens nærmere indhold vil fremgå af det anklageskrift, som Ritzau afventer aktindsigt i.