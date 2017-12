Tyrkisk journalist smidt ud af retssal efter kritik

En af Tyrkiets mest fremtrædende undersøgende journalister blev smidt ud af retssalen, da sagen mod ham og 16 andre medarbejdere på avisen Cumhuriyet fortsatte mandag.

Journalisten, Ahmet Sik, blev beordret til at forlade retssalen, efter at han var kommet med en skarp kritik af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Han fordømte også retten og sagde, at både den og regeringen behandler alle sine kritikere som terrorister.

Det fik dommeren til at udvise ham fra salen.

Efter han var smidt ud, sagde han ifølge journalister fra sin egen avis, at hele sagen er politisk.

- Den dag vil komme, hvor du vil blive stillet for retten, glem ikke det, sagde han som afskedssalut til dommeren.

- Jeg håber, at du ikke vil blive stillet for en domstol som din egen, tilføjede Ahmet Sik, der har siddet varetægtsfængslet i sagen i 360 dage.

Han og de øvrige medarbejdere på Cumhuriyet er anklaget for i deres journalistiske virke at have støttet tre organisationer, som den tyrkiske regering anser for terrororganisationer.

Det drejer sig om det kurdiske arbejderparti PKK, venstrefløjspartiet DHKP-C og den bevægelse, der ledes af den islamiske prædikant Fethullah Gülen.

Erdogan beskylder Gülen for at være hovedmanden bag det mislykkede kupforsøg mod styret i juli 2016.

Cumhuriyet er yderst kritisk over for Erdogan og hans regering.

De tiltalte og deres støtter, som også tæller danske Mogens Blicher Bjerregård, der er præsident for det europæiske journalistforbund (EFJ), betegner anklagerne som absurde.

De mener, at regeringen forsøger at lukke munden på et af Tyrkiets sidste uafhængige medier.