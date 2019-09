Tysk bank får bøde på 110 millioner kroner i udbytteskattesag

Den tyske bank North Channel Bank har fået en bøde på 110 millioner kroner for bankens rolle i bedrageriet mod den danske stat i den såkaldte udbytteskattesag.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Banken får bøden for at have medvirket til, at der uberettiget blev udbetalt ca. 1,1 milliard kroner fra den danske statskasse, hvilket banken tjente 55 millioner kroner på i blandt andet gebyrer.

'Bøden er den første strafferetlige afgørelse i udbytteskattesagerne, hvor den danske stat er blevet bedraget for et tocifret milliardbeløb ved uberettiget udbetaling af udbytteskat', skriver Anklagemyndigheden.

Se også: Hemmelige bagmænd i New York har trukket milliarder ud af Danmark

Statsadvokat Kirsten Dyrman fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) kalder det 'danmarkshistoriens største bedragerisag'.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået den første afgørelse ved domstolene i udbytteskattesagerne, hvor den danske stat er blevet svindlet til at udbetale udbytteskat.

- Samlet er der tale om danmarkshistoriens største bedragerisag, som har påført samfundet og statskassen et meget stort tab. Derfor efterforsker vi hos SØIK fortsat intenst i forhold til, om der er grundlag for at få retsforfulgt andre aktører i sagen. Sideløbende arbejder vi sammen med skattemyndighederne på at få så mange af pengene som muligt tilbage i statskassen, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Forbrydelsen blev begået ved, at et antal aktører indgik en række fiktive aktiehandler imellem sig.

'Det skabte et dokumentspor, der viste, at amerikanske såkaldte pensionsplaner havde modtaget aktieudbytte og derfor havde udbytteskat til gode i Danmark. Banken spillede en vigtig rolle i udfærdigelsen af dokumentsporet, der kunne bruges til at få udbetalt uberettiget udbytteskat fra den danske stat', skriver Anklagemyndigheden videre.

Se også: To arabiske oliefonde fik frikort til udbytteskat ved fejl

SØIK efterforsker i forbindelse med sagen flere forskellige netværk af personer og selskaber, der har været involveret i tilbagesøgning af udbytteskat fra den danske stat.

Se også: Skatteminister lover langt mere kontrol med banker

Nordea bekræfter mega krav fra Skattestyrelsen