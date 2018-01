Tysk betjent mistænkt: Kastede øldåser mod kolleger ved G20 optøjer

De sidste mange måneder har tysk politi haft travlt med at finde personerne, der stod bag den voldsomme ballade ved sommerens G20 topmøde i Hamburg.

I den forbindelse har myndighederne offentligt eftersøgt en lang række mistænkte personer, hvor særligt personer med tilknytning til det venstreekstreme miljø nu efterlyses.

Se også: 476 betjente sårede efter blodige kampe i Hamborg

Internt - og knapt så profileret - er der også foregået interne undersøgelser de forskellige politistyrker i mellem.

Ifølge Hamburger Morgenpost mistænkes en 35-årig betjent fra Bayern nu for at have kastet øldåser mod betjente under topmødets første moddemonstration kaldet 'Welcome To Hell'.

Ifølge avisen var betjenten ikke i Hamburg som udkommanderet betjent. I stedet var der tale om et privat besøg i byen, hvor han besøgte sin 29-årige kæreste.

Betjenten risikerer nu at få 'en tur i gyngen' som anklaget. Hamburger Morgenpost fortæller, at betjenten er blevet identificeret af bayerske kolleger ved hjælp billeder, der er blevet rundsendt internt.

Konkret mistænkes betjenten for fra en gangbro over gaden Breite Strasse at have kastet de omtalte øldåser efter de udkommanderede kolleger nede på gaden. Dog uden at ramme.

Ifølge oplysninger til Hamburger Morgenpost er både kærestens hjem i Hamburg og betjentens eget hjem i München blevet ransaget fredag.

Betjenten er nu suspenderet. I forvejen har han hjemme i München flere diciplinærsager.