Tysk efterretnigschef betvivler oplysninger om hetzjagt i Chemnitz

Hans Georg Maassen, chef for det tyske efterretningsvæsen Verfassungsschutz - Tysklands svar på danske PET, vurderer nu, at der ikke har fundet såkaldte hetzjagter sted i byen Chemnitz efter drabet på en 35-årig mand for et par uger siden.

Det skriver en række af Tysklands største medier, blandt andet FAZ.

Han vurderer, at der i stedet var tale om målrettede, plantede oplysninger, der skulle fjerne fokus fra drabet, skriver Bild.

Altså fake news i sin reneste form.

Drabet fandt sted natten til søndag 26. august. Her var der slagsmål, hvor tre etnisk tyske mænd kom alvorligt til skade. En af dem, 35-årige Daniel H, døde kort efter af sine kvæstelser. Det skete, efter at byen havde holdt en kæmpe fest for at fejre sin 875 års fødselsdag.

Dagen efter blev to mænd anholdt. Den ene en syrer, den anden iraker. Samtidig efterlyser politiet en tredje mistænk. Her er der tale om en irakisk asylansøger.

To demonstrationer anmeldt i Chemnitz: Politiet frygter mere ballade

Mandagen efter blev der holdt den første af flere demonstrationer i byen. Her deltog et større antal højreorienterede og fodboldhooligans.

Og i den forbindelse beskrev medier, at disse ved tre lejligheder skulle have jagtet mørklødede mænd, der tilfældigt kom forbi den centrale plads i byen, hvor demonstrationerne blev holdt.

Medier rundt om i verden videregav disse oplysninger, blandt andet de danske - Ekstra Bladet inklusive. Også den tyske kansler, Angela Merkel kolporterede oplysningerne videre.

De påståede scener er blevet kaldt hetzjagt, og det er disse scener, som Hans Georg Maassen nu betvivler har fundet sted.

- Jeg er skeptisk overfor det, der har været beskrevet i medierne omkring højreekstremistiske hetzjagter i Chemnitz, siger han til Bild.

- Der findes ingen beviser på, at en video, der florerer på internettet, og som angiveligt viser episoden, er autentisk.

- Ifølge min forsigtige vurdering, er der tværtimod noget, der taler for, at der var tale om målrettet fejlinformation for derved muligvis at lede offentligheden bort fra drabet, udtaler han.