Tysk fange:- Jeg er verdens første fængsels-youtuber

Fænomenet Youtubere omtales ofte som den nye tids mediestjerner. Flere af dem tjener mange penge på at dele youtube-videoer med deres mange følgere.

For de uindviede er der tale om personer, der har lavet en kanal på det sociale medie youtube, hvor de så lægger forskellige videoer op. Oftest med sig selv i hovedrollen.

Men, hvor en række af youtuberne for det meste gør sig skønhedsprodukter, biler, computerspil og lignende, så har anonym og maskeret mand fra Tyskland en anden tilgang til det sociale medie.

Manden sidder nemlig bag tremmer, og uden blusel praler han med at være verdens første fængselsyoutuber.

På youtube-kanalen 'Knast VLOG' deler han jævnligt korte videosekvenser optaget af ham selv i hans celle. Her forklarer han, at han sidder i Berlins Tegel-fængsel, og at han har en dom på ti års fængsel for blandt andet bankrøveri og bombetrusler.

Manden har maskeret sig med et palæstina-tørklæde og en sort kasket. Måske med god grund.

For ret beset burde han som indsat i et tysk fængsel slet ikke have adgang til sociale medier. Trods maskeringen er fængselspersonalet bekendt med mandens identitet. Og flere gange har man konfiskeret mobiltelefoner fra ham.

Se fængselsyoutuberens kanal her.

Den indsatte er tilsyneladende ligeglad. Hver gang har han skaffet sig en ny telefon og lagt sekvenser op igen.

Manden lagde sin første video op i juni. Siden er der kommet flere til, og han har nu over 100.000 følgere ligesom hans korte video-sekvenser er blevet set over en million gange.

I første omgang blev der sået tvivl om hans ægthed og og ham vitterligt sad bag tremmer. Men det er efterfølgende bekræftet af fængslet, skriver Deutschlandfunk.

På de korte sekvenser fortæller han om sin dagligdag i fængslet, ligesom han viser seerne rundt i sin celle.

Men det er samtidig en måde at kommunikere med omverdenen på. Via kanalen søger han juridiske råd ligesom han retter kritik, hvis medier, der omtaler hans sag, har udeladt detaljer eller ændret på sagen.