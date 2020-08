Tysk far kræves udvist for sugardate-voldtægt

Ifølge den tiltalte var der tale om frivillig sex i en bil, hvorefter han og den 17-årige kvinde kom op at skændes over prisen

Hvis anklagemyndigheden får medhold i sine påstande mod en mand, som er tiltalt for voldtægt i foråret, skal han ikke alene i fængsel. Han skal også smides ud af Danmark.

Det fremgår af anklageskriftet i en straffesag, som begynder tirsdag ved Københavns Byret.

Den tiltalte er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en herboende tysker. Han har et barn og har i årevis haft fast arbejde, forklarede han, da han uforstående over for og stærkt påvirket af de alvorlige beskyldninger blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt i maj i år.

Ifølge manden var der nemlig ikke tale om voldtægt, men frivilligt samleje, som var blevet aftalt via en hjemmeside for såkaldt sugardating.

'Helt normal sex'

Aftalen har kvinden, som dengang var 17 år, ikke bestridt, at hun og den nu voldtægtstiltalte havde lavet, før de to befandt sig i en Toyota Aygo på en parkeringsplads ved Skudehavnsvej i Nordhavn i København.

Ifølge anklageskriftet tiltvang han sig her ved vold eller trussel om vold samleje og andet seksuelt forhold end samleje med kvinden, idet tiltalte, da kvinden afviste at have samleje med ham, rev hende i håret og pressede hendes hoved ned mod sit lem.

Her blev hun ifølge anklageskriftet tvunget til at udføre oralsex, hvorefter han angiveligt voldtog hende, selvom hun gentagne gange sagde 'stop' og 'nej' eller lignende.

Manden har dog en noget anden oplevelse af sugardating-mødet, lod han forstå under et grundlovsforhør, hvor han blev stillet for en dommer.

- Vi kysser, rører ved hinanden, og hun giver mig så oralsex, fortalte manden, der beskrev det som helt normal sex, hvor hun deltog og på intet tidspunkt sagde stop.

Derudover gjorde han det klart, at det ikke var muligt at låse kvinden inde i sin bil af ældre dato, da man altid vil kunne åbne døren selv.

Manden forklarede i et grundlovsforhør, at han som aftalt havde samlet den unge kvinde op i bil ved Langelinie, før de kørte et mere øde sted hen for at dyrke sex. Ifølge kvinden voldtog han hende. Foto: Emil Agerskov

Skændtes om prisen

Manden forklarede, at problemet først opstod, efter de havde haft samleje, fordi de kom op at skændes over prisen.

Da de havde aftalt en halv time, men da selve akten kun varede ti minutter, ville han ikke betale den fulde pris. Han endte efter eget udsagn med at smide hende ud af bilen uden at betale den fulde pris.

Det påståede kriminelle forhold blev anmeldt, da en person vedkommende hørte den i dag 18-årige kvinde græde. Ifølge anklagerens dokumentation fra grundlovsforhøret i maj virkede kvinden ifølge anmelderen chokeret og rodede rundt i sin forklaring af, hvad der var sket.

Derefter opsøgte politiet manden på hans adresse, hvor han blev anholdt.

Ved grundlovsforhøret i sin tid dokumenterede anklageren en telefonisk afhøring, der fandt sted, mens offeret var på Center For Seksuelle Overgreb.

Var i pengenød

Her forklarede hun, at hun var i København for at mødes med en veninde.

Hun var i pengenød, og derfor oprettede hun sig på sugardating-hjemmesiden, hvor hun fik kontakt med manden, og de aftalte en pris.

Men ved mødet opførte manden sig aggressivt og truende, lød det i kvindens forklaring.

Kvinden er beskyttet af et navneforbud, og Ekstra Bladet er derfor afskåret fra at beskrive detaljer, der kan identificere hende.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at træffe den tiltaltes forsvarsadvokat Lene Sejersen for en bemærkning. Det gælder også anklager Anders Larsson.

Der er afsat to retsdage til sagen.