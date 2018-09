Tysk læge sigtet for at 'drysse kokain på sin penis før oralsex' - det kostede elskerinden livet

- Han lovede at helbrede vores datter – nu er hun død, fortæller den sørgende far

En kvinde døde 20. februar angiveligt efter at have udført oralsex på sin elsker, den tyske 42-årige plastikkirurg Andreas Niederbichler.

Lægen blev anholdt og sigtet efter at den 38-årige frisør, der i tyske medier kun omtales som Yvonne M, kollapsede i hans hjem i Halberstadt. Hun blev hastet på hospitalet, men døde kort efter. Det skrev blandt andre The New York Post tilbage i april.

Andreas Niederbichler blev efterfølgende anklaget for at have givet sin elskerinde kokain uden hun vidste det ved at drysse stoffet på sin penis før hun udførte oralsex på ham.

Tre andre kvinder blev syge

Den samme 42-årige læge, der angiveligt var overlæge på Ameos Hospital i Halberstad, er desuden mistænkt for at have givet tre øvrige kvinder kokain under sex. Kvinderne var alle nogen, han forinden havde mødt på nettet.

- Ofrene, som indtil videre er blevet afhørt, har alle indikeret, at de har været syge efter møderne, sagde anklager Hal Roggenbuck tilbage i april.

Nu taler den 38-årige kvindes far, Jürgen, ud til det tyske medie Bild om sit tragiske tab. Det skriver Daily Mail.

Var en af hans patienter

Den 64-årige far har udtrykt ønske om, at plastikkirurgen får en livstidsdom for at have forårsaget Yvonne M.’s død. Han er nemlig overbevist om, at han bevidst valgte hans datter som sit offer. Han fortæller desuden, at datteren var klient hos Andreas Niederbichler frem til sin død.

- Han lovede at helbrede vores datter – nu er hun død. Hun var køn og hun var en af hans patienter. Han opererede hende to gange for senebetændelse, siger den sørgende far. Efter at have fået nyheden om sin datters tragiske død fik han et hjerteanfald og måtte have indopereret to stenter. Nu gør han alt, hvad han kan, for ikke at tænke på datterens død.

- Havde hun været død i en ulykke, kunne vi have forliget os med det. Men ikke med dette, siger Jürgen til det tyske medie.

Andreas Niederbichler har været varetægtsfængslet, siden han blev arresteret for at have forårsaget den 38-årige kvindes død.