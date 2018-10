Tysk mand dømt for forgiftet babymad

En 54-årig mand fra Tyskland blev mandag idømt 12 år og seks måneders fængsel for forsøg på manddrab, efter han sidste år placerede forgiftet babymad i supermarkeder i den tyske by Ravensburg.

Efter at have placeret den forgiftede mad kontaktede manden de forskellige butiksbestyrere og forlangte 11,7 millioner euro, svarende til cirka 87 millioner kroner, for at stoppe sine gerninger.

I retten tilstod manden pengeafpresningen, men afviste anklagen om drabsforsøg.

Han begrundede sine handlinger med, at han lider af personlighedsforstyrrelsen borderline. Det er dog ikke blevet bekræftet af nogen læge.

I retten sagde anklager Peter Vobiller, at det var takket være en intensiv efterforskning, 'men også, for at være ærlig, en stor portion held', at ingen børn døde af den forgiftede mad.