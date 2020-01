Tysk medie: Flere dræbt ved skyderi i sydlig tysk by

Tysk politi skriver på Twitter, at adskillige er såret og "formentligt også døde" i en bygning i den sydlige tyske by Rot am See. En stor politioperation er sat i gang.

Nyhedsmagasinet Focus Online skriver, at seks personer er dræbt. Magasinet angiver ingen kilder til oplysningen.

Politiet skriver i et tweet, at gerningsmanden er pågrebet.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Opdateres ...