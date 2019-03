Tysk nazi-musiker bekræfter: Jeg blev overfaldet i København

Det gik voldsomt for sig ved metalfestivalen Vort Fatum sidste weekend. Arrangementet blev holdt på spillestedet Mayhem i Ranghildsgade, der ligger på kanten mellem Nørrebro og Østerbro.

Blandt gæsterne var den 43-årige tysker Hendrik Möbus, der lørdag aften var mål for to overfald.

Sagen var i første omgang omtalt i online-magasinet Devilution, hvor forskellige vidner udlagde deres oplevelser af episoderne.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Hendrik Möbus, at han i løbet af aftenen blev overfaldet på spilletstedet. Han fortæller ligeledes, at de maskerede overfaldsmænd ifølge hans opfattelse tilhørte det venstreekstreme tæskehold Antifascistisk Aktion - kaldet Afa eller Antifa.

Kilderne i Devilutions artikel mener også, at Afa står bag overfaldet.

Hendrik Möbus er musiker i blackmetal-bandet Absurd og har undervejs i livet flere gange siddet i fængsel.

Første dom fik i han for et drab begået i 1993. Dengang var han 17 år gammel, og sammen med de andre Absurd-bandmedlemmer kvalte de den 15-årige skolekammerat Sandro Meyer med en elledning, fordi den 15-årige angiveligt havde spredt rygter om et af bandmedlemmerne.

Kvalte dreng med ledning

For deltagelse i drabet fik han otte års fængsel, og i de tyske medier blev sagen blandt andet omtalt som 'de sataniske mordere fra Sonderhausen'.

Han blev prøveløsladt i 1998. Efterfølgende blev han atter idømt fængsel for at sprede nazistisk propaganda, men før han blev indkaldt til afsoning, flygtede han til USA, hvor han blandt opholdt sig hos amerikanske ligesindede. Til sidst blev han anholdt af FBI og udleveret til Tyskland, hvor han kom i fængsel.

Nu er han aktiv i den del af scenen, der omtales som Nationalsocialistisk Black Metal.

Möbus er dermed ikke en helt ukendt i metalmiljøet. I visse dele af metalmusikkens mange krinkelkroge af stilarter er han en kultfigur, mens han af andre afskys som pesten.

Sidste weekend var han så rejst til Danmark for at besøge Vort Fatum-arrangementet.

Fredag aften forløb uden dramatik. Lørdag blev anderledes voldsom.

- Jeg var der for musikkens skyld og for at hænge ud med venner, fortæller Hendrik Möbus i en mail til Ekstra Bladet.

Han beskriver, hvordan fire skaldede mænd i sort tøj nærmede sig, mens han stod og så på musikken med sin kæreste. To af dem spurgte Möbus til hans identitet, og næsten simultant slog den ene ham i ansigtet med knyttet næve, mens de tre andre forsøgte at trække ham udenfor, beskriver han i mailen.

Han fortæller endvidere, hvordan et slagsmål brød ud, hvor også Möbus' kæreste og andre, der stod tæt ved, deltog. Derefter tog angriberne flugten.

Hendrik Möbus ved retssagen, hvor han blev dømt for medvirken til drab på en 15-årig skoledreng. Foto: Ralf Hirschberger

Möbus gik udenfor og så, at angriberne stod og lurede et stykke nede ad gaden. Derefter gik han indenfor igen, hvor han gik op på scenen, hvor han ville advare publikum. Men det fik han ikke lov til, fortæller han i mailen.

Senere gik det løs igen. I mailen fortæller Möbus, at godt 20 maskerede personer stormede ind og tævede på folk, der stod i vejen. Angriberne nåede frem til Möbus, der fik sprøjtet peberspray i ansigtet.

Angrebet igen

Mængden af peberspray i luften gjorde, at både publikum og angribere strømmede ud af lokalet. Derefter stak angriberne af igen.

- Politiet spurgte til, hvordan angriberne så ud, og hvad de havde haft på. De var ikke til stor hjælp, skriver han i mailen.

Han blev kørt på skadestuen, hvor han han fik syet en flænge i hånden. Dagen efter vendte han hjem til Tyskland, fortæller han.

Han ønsker ikke kommentere sine politiske holdninger:

- Selvfølgelig har jeg - ligesom alle andre - en politisk holdning. Men jeg tog ikke til festivalen som repræsentant for nogen politisk bevægelse. Kun for at høre musik og hænge ud med venner.

- Jeg havde bestilt billet forud, og folk ved, hvem jeg er, og at jeg har været del af blackmetal-scenen de sidste 25 år. Da jeg bestilte billetten i mit eget navn, synes der ikke at have været noget problem, siger Möbus med henvisning til festivalens efterfølgende kommentar på Facebook:

'Ingen intolerance på Mayhem.

Vi er frygteligt kede af weekendens hændelse. Vold og anden afstumpet adfærd på Mayhem er komplet uacceptabelt. Vi lod den pågældende komme ind i overensstemmelse med vores idéer om at lukke alle ind uanset køn, race, seksualitet og politisk overbevisning. Men vi må simpelthen acceptere, at der kun kan være plads til dem, der giver plads til alle. At det overhovedet var muligt at lade en person med en så voldelig historie reservere billet er en stor fejltagelse.

Vi betalte en høj pris og vi har lært en vigtig lektie. Vi har været naive idealister og har handlet i tro mod de holdninger, vi indtil nu har kørt Mayhem efter: at kunsten trumfer alt andet. I fremtiden vil han, og folk af hans karakter, ikke blive tilladt adgang. Nazister og andre intolerante ekstremister er selvfølgelig ikke velkomne på Mayhem.'

Københavns Politis presseafdeling har følgende kommentar:

- Vi kan bekræfte, at vi klokken 23.46 lørdag får en anmeldelse om, at der sker noget. Da vi ankommer til stedet, er der imidlertid kommet ro på. Vi erfarer på stedet, at 10-15 personer har optrådt voldeligt og brugt tåregas og peberspray. Der var dog ingen på stedet, der ønskede at foretage anmeldelse, lyder det fra politiet.