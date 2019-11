Tysk politi jagter 15-årig pige: Mistænkt for drab på lillebror

Bielefeld politi i Tyskland leder efter 15-årig pige, der er mistænkt for mordet på et lille barn

Politiet er på jagt efter den 15-årige Oliwia-Marta Kargol, der er mistænkt for at have dræbt et lille barn i et lejlighedskompleks på Neulandstraße i den tyske by Bielefeld onsdag 6. november, skriver Polizei Bielefeld i en pressemeddelelse.

Efterforskerne mener, at teenageren stak sin tre-årige halvbror med en kniv onsdag aften. Derefter flygtede Oliwia-Marta Kargol til en ukendt lokation.

Politiet leder intensivt efter den 15-årige og har både taget hunde og helikopter i brug for at finde hende. Indtil videre er der intet spor af den mistænkte. Derfor søger kriminalpolitiet nu offentligt efter pigen.

Baggrunden for forbrydelsen er stadig uklar.