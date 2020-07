Tysk politi jagter 'Rambo'

Flere end 1500 betjente til fods og luften forsøger at finde ham. Han har været på flugt siden søndag

Det tyske politi jagter en mand, der beskrives som en form for 'Rambo'.

Ifølge Bild.de er manden hjemløs, men bevæbnet med pistol, kniv og bue og pil.

Menneskejagten har været i gang siden søndag i Oppenau beliggende i det sydvestlige Tyskland tæt på den franske grænse.

Truede betjente

Ifølge flere medier er der tale om manden Yves Rausch, som flere end 1500 betjente til fods og luften forsøger at finde.

Til trods for at han betegnes som hjemløs, så har han holdt til i en hytte. En hytte, hvor politiet konfronterede ham med fire betjente.

Her trak han en pistol mod betjentene, hvilket fik dem til at lægge deres våben på gulvet.

Politiet gik efterfølgende ud af hytten, hvorefter Rausch flygtede med våben ud i skoven. Siden da har man jagtet manden.

Flere steder på nettet får betjentene røg for at overgive sig til en enkelt person. Politichef Reinhard Renter er dog af en anden overbevisning.

- I gjorde alt rigtig, siger han ifølge Bild.

Opdateres ...

Foto: Polizei Baden-Württemberg

15 års fængsel

Pågriber myndighederne Rausch risikerer han op til 15 års fængsel. Men det kan blive lettere sagt end gjort.

For politiet arbejder lige nu på et område, der dækker over 8,6 kvadratkilometers skov. Så med mindre han overgiver sig, kan jagten, der startede søndag, tage evigheder.

- Personen, vi leder efter, har ikke noget permanent opholdssted, han kommer fra regionen og kender det her område. Skoven er hans stue, siger Reinhard Renter fra det tyske politi og uddyber:

- Det bliver en lang eftersøgning. Vi har know-how, teknologien og mandskabet. Vi bliver her.

I 2019 blev Yves Rausch dømt for brud på våbenloven, så politiet kender ham i forvejen godt.