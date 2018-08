Tysk politi-skandale: Undlod at forhindre rockerdrab

Politiet i Berlin beklager drabssag, efter at det er kommet frem, at drab ikke blev søgt forhindret

Politiet i Berlin er kommet under voldsomme beskyldninger i forbindelse med en rocker-relateret drabssag.

Drabssagen har kørt i snart fire år, og nu vurderer retten i Berlin, at det lokale kriminalpoliti kendte til planerne om drabet forud, men undlod at advare offeret, ligesom man heller ikke på anden vis forsøgte at forhindre det, skriver flere tyske medier.

Det omtalte drab udspandt sig omkring klokken 22.45, 10. januar 2014. Her sad Tahir Özbek sammen med to venner ved en spillemaskine i spillehallen Expekt i berliner-bydelen Reinickendorf, da en gruppe mænd trængte ind i lokalet. Alle i gruppen havde hætterne trukket godt op over hovedet.

Mændene løb hen til Tahir Özbek, og på klos hold affyrede en af de 13 mænd dræbende skud imod den 26-årige.

Kort efter anholdt politiet først et 29-årigt Hells Angels-medlem, og lidt senere blev også den dengang 29-årige Kadir Padir anholdt og mistænkt for at have beordret drabet. I alt er ti tiltalt i sagen. De nægter sig alle skyldige.

Kadir Padir var dengang præsident for en af HA's afdelinger i Berlin og samtidig en mand, som politiet i den tyske hovedstad gennem længere tid havde haft fokus rettet imod.

Tyske medier har tidligere beskrevet, hvordan politiet i Berlin har omtalt Kadir Padir som 'Kadir Capone' efter den legendariske Chicago-gangster, Al Capone.

Det er rettens vurdering, at politiet var så forhippede på at få rockeren dømt for et eller andet, at man derfor undlod at forhindre drabet, skriver tyske Berliner Zeitung.

Det kom frem, i forbindelse med at retten for godt en uge rundsendte en skrivelse, der beskrev, hvordan kriminalpolitiet kendte til drabsplanerne uden at reagere på dem.

26-årige Tahir Özbek blev skuddræbt i en spillehal en januaraften. (Foto: Privatfoto)

Overfor aviserne Berliner Zeitung og Bild beklager politiet i Berlin sagen:

'Rettens voldsomme beskyldninger har ramt os hårdt. Vi ser beskyttelse af liv og førlighed som et af vores kerneområder. Vi er i tæt kontakt med Statsadvokaten for at få klarlagt sagen', lyder det.

Politiet lover, at sagen vil få konsekvenser for de involverede, når sagen er blevet belyst.

Bild har tidligere beskrevet, at den dræbte var iført skudsikker vest og bevæbnet med skydevåben, da han blev dræbt. Og Berliner Zeitung skriver, hvordan den 26-årige langt fra selv var nogen engel - han var særdeles godt kendt af politiet for blandt andet vold og overfald.

Tyske medier beskriver, hvordan et overfald på nogle dørmænd 13. oktober i fjor, mens de var på arbejde ved et diskotek tæt på Alexanderplatz, tilsyneladende udløste hævntogtet mod Özbek.

To af dørmændene blev knivstukket, mens en tredje fik kraniebrud efter kølleslag ved overfaldet. Den angribende flok inkluderede angiveligt den skuddræbte Tahir Özbek, mens dørmændene hørte til i kredsen omkring de lokale HA'ere. Den ene dørmand beskrives som personlig ven til Kadir Padir.

Oveni havde Kadir og Özbek et personligt fjendskab, der strakte sig år tilbage.