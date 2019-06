Tysk toppolitiker dræbt i sin have: Spektakulær aktion på færge

Siden den tyske toppolitiker Walter Lübke blev fundet dræbt i sin baghave, har tysk politi arbejdet på højtryk.

Efterforskerne jagter de mulige gerningsmænd, og lørdag endte det med en spektakulær aktion på færgen fra Tyskland til den lille ø i Nordsøen Wangeroo.

Det skriver tyske Bild.

Mens passagerne ventede spændt på at færgen skulle sejle, så hoppede den tyske Spezialeinsatzkommando (den tyske aktionsstyrke også kendt som SEK red.) på færgen. Her anholdt de efter sigende to mænd og en kvinde.

Efterfølgende har politiet afhørt de tre personer, der angiveligt har en relation til Walter Lübkes søn, men de er alle blevet løsladt igen. Bild skriver, at de anholdte var mistænkt for at forsøge at fjerne blodspor efter drabet, men det er ikke bekræftet.

Politiet har ikke ønsket at udtale sig om aktionen, men en talsmand fra anklagemyndigheden fortalte søndag, at de ikke ønskede at deltage i spekulationer om sagen.

Likvideret

Det politiske landskab i Tyskland blev 3. juni efterladt i chok, da det kom frem, at den 65-årige regeringspræsident i Kassel, Walter Lübcke, var fundet død i sin have.

Efter flere dages tavshed offentliggjorde politiet, hvad de mente, der var sket.

- Vi har stadig ingen idé om, hvem gerningsmanden er, ligesom vi heller ikke har et motiv for drabet, sagde efterforskningsleder Sabine Thurau og tilføljede, at Walter Lübcke formentlig var blevet skudt på klos hold i hovedet.

Hvad der ledte op til drabet, er fortsat uklart, men ifølge tyske Bild er det politiets teori, at Walter Lübcke mødte sin morder i sin forhave. Hvordan Walter Lübcke er endt på terrassen i sin baghave, er fortsat et mysterium, men han blev fundet blødende fra hovedet af et familiemedlem, skriver Bild.

Parti i chok

Drabet har efterladt Tysklands største parti, CDU, i chok.

- Vi er dybt chokerede over vores vens pludselige dødsfald. Han var en mand, der byggede bro, og det var han en af de bedste til, skriver ministerpræsident i den tyske delstat Hesse Volker Bouffier og gruppeformanden i samme stat, Michal Boddenberg, i en erklæring.

Også Mark Weinmeister er rystet over sin vens dødsfald.

Mein Freund Walter ist tot. Stehe vollkommen neben mir. Wieviel haben wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam erlebt. Wie oft haben wir zusammen gesessen und einfach nur die Seele baumeln lassen. Gemeinsam wollten wir für Nordhessen viel erreichen. Es gibt im Moment keinen Trost. pic.twitter.com/CpDlQ4dhWF — Mark Weinmeister (@mattium) 2. juni 2019

I Tyskland findes der regeringspræsidenter i flere af de tyske delstater. Ministerpræsidenten udpeger regeringspræsidenten, der har en koordinerende rolle i forholdet mellem delstatsregeringen og de lokale myndigheder.

I dag er det kun de store delstater som Baden-Württemberg, Bayern, Hessen og Nordrhein-Westfalen, der har en regeringspræsident.