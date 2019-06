Tyske turister dræbt mens de solbadede

To tyske turister mistede onsdag livet, da de lå og solede sig ved et vandhul nær Columbia River.

Det skriver Seattle Times.

Ulykken skete, da en lokal mand mistede herredømmet over sit køretøj og kørte af vejen. Uheldigvis bragede han igennem et hegn og kørte det tyske ægtepar ned i et område, der egnede sig til solbadning.

De mistede livet på stedet.

Efterfølgende blev en 71-årig mand fra lokalområdet anholdt og sigtet for at have kørt i påvirket tilstand, uagtsomt manddrab og at have flygtet fra stedet.

Ifølge myndighederne havde manden drukket tæt dagen før på en restaurant i byen Washougal, og selv om ulykken først skete dage efter, så var han stadig påvirket.

Hans promille lå på 0,85, og det er nok til at blive taget for spritkørsel i Washington, hvor grænsen er 0,8. I politiets rapport fremgår det, at den 71-årige mand kørte igennem adskillige sikkerhedsbarrierer, inden han kørte det tyske ægtepar ihjel.

De tyske turister var i Washington for at besøge deres familie, og de var netop ankommet, da ulykken skete.