Tysker havareret i Nordjylland: Troede han var nær Kiel

En ældre tysk mand havarerede torsdag morgen på Hirtshalsmotorvejen nær Vrå i Nordjylland.

Politiet modtog kort før klokken ti et opkald fra en borger, som kunne fortælle, at han stod ved en strandet tysk bil, der ikke var i stand til at køre videre.

Føreren af bilen var en ældre tysk herre, som tydeligvis havde fået det forkerte ben ud af sengen i morges.

Han var nemlig af den overbevisning, at han befandt sig i Tyskland i nærheden af Kiel og altså ikke på E39 i Nordjylland.

- Han var ikke dement, men meget forvirret og hvordan han var endte heroppe, kunne han ikke lige sige. Han troede, at han var i Kiel, fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Da betjentene fra politiet kom ud til stedet, var der lidt indledende kommunikationsbøvl.

- De kunne ikke snakke med ham, for de kunne ikke tysk. Han var ved godt mod, men han var simpelthen så forvirret, og han troede ikke, at han var kørt ind i Danmark.

Den forvirrede tysker blev eskorteret til politistationen i Brønderslev, og her blev det opklaret, hvordan manden var endt der. Ifølge vagtchefen var tyskeren simpelthen kørt forkert og var derfor endt i det nordjyske,

Ud på eftermiddagen kom et redningsselskab og hjalp manden med at få gang i sin bil igen, så i skrivende stund er han på vej tilbage til Tyskland.

- Han hører hjemme i Düsseldorf, så han har et godt stykke hjem. Men nu satser vi på, at han kommer til Tyskland, lyder det fra vagtchef Poul Badsbjerg.

Vagtchefen tilføjer, at det er tredje gang, han har oplevet, at en tysker ved et uheld er kørt til Nordjylland.