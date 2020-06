Tyskere i kø ved grænsen: Vil ind i Danmark

Det er først fra på mandag, at Danmark åbner grænsen for tyske turister, og det betyder, at mange lørdag bliver afvist ved grænsen

Det er ikke kun danskere, der lørdag søger mod grænsen for at fylde indkøbsvognene i de tyske grænsebutikker. Også antallet af tyskere, der vil krydse grænsen til Danmark, er højt.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Her lyder det, at der er tæt trafik ved grænsen.

'Vi oplever tættere trafik ved den dansk-tyske grænse nu. En del tyske statsborgere søger allerede nu mod Danmark', skriver politiet.

Vi oplever tættere trafik ved den dansk-tyske grænse nu. En del tyske statsborgere søger allerede nu mod Danmark, men indrejsereglerne bliver først lempet fra mandag #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 13, 2020

Men det er først fra på mandag, at Danmark åbner grænsen for tyske turister, og det betyder, at mange bliver afvist ved grænsen.

Det fortæller vagtchef ved Sydjyllands Politi Ole Aamann til Ekstra Bladet.

- Frem til 15. juni gælder reglerne om, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for at komme ind i Danmark, og det skal man kunne dokumentere. Her er det ikke nok at skulle i sommerhus, fortæller vagtchefen.

Vil i sommerhus

Forvirringen ved grænsen kan ifølge politiet skyldes, at Tyskland åbnede grænsen for danskerne allerede fredag, selvom det oprindeligt først skulle have været tirsdag.

- Og så lejer man typisk et sommerhus fra lørdag til lørdag, så der er nok nogle, der har tænkt, at de allerede kunne komme ind i Danmark i dag, siger Ole Aamann.

Politiet har ikke et estimat for, hvor mange der er blevet afvist ved grænsen lørdag, men fortæller klokken 14, at der har været kø i et par timer.