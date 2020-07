Pigen blev reddet i land, men hendes liv stod ikke til at redde

En blot 4-årig pige har mistet livet efter en drukneulykke i Bayern.

Det skriver Bild.

Fra en restaurant ved søen opdagede en skolepige, at en pige kæmpede for at holde sig oven vande, hvorefter hun kaldte efter hjælp.

Livreddere kom ud til pigen og fik hende i land, hvorefter de forsøgte at give førstehjælp dog uden held.

Det er nu politiet i Ingolstat, der overtager efterforskningen af dødsfaldet.

Pigen var med sin mor ved søen. Moren modtager nu krisehjælp.