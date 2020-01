Tyskland bekræfter sit første tilfælde af coronavirus

Det første tilfælde af coronavirus er bekræftet i Tyskland.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten Bayern sent mandag aften.

Den smittede er en mand fra Starnberg-området, der ligger omkring 30 kilometer sydvest for storbyen München.

Mandens tilstand er stabil, oplyser det bayerske kontor for sundhed og fødevaresikkerhed (LGL).

- Han bliver overvåget af sundhedspersonale og er isoleret, oplyser myndighederne i en erklæring.

En talsmand for sundhedsministeriet i Bayern siger, at risikoen for infektion blandt befolkningen i den tyske delstat bliver betragtet som lav.

Vurderingen kommer fra en ekspertgruppe fra LGL og forskere fra Robert Koch Institut, der er den tyske regerings institution for sygdomskontrol og -forebyggelse.

De personer, som har været i tæt kontakt med den smittede mand, er blevet undersøgt for symptomer og orienteret om sikkerhedsforanstaltninger.

Det nye virus, der stammer fra den kinesiske by Wuhan, har hidtil dræbt 80 mennesker i Kina. Yderligere er mindst 2744 personer på tværs af landet blevet smittet.

De kinesiske myndigheder har forsøgt at begrænse smitten ved at lukke hele byer ned. Det sker midt i fejringen af det kinesiske nytår, hvor millioner af mennesker normalt rejser hjem for at besøge familie.

Myndighederne vurderer, at langt over 5000 mennesker bærer virusset.

Det reelle tal kan dog være langt højere. Det fortalte Gabriel Leung, leder af medicinfakultetet på universitetet i Hongkong, mandag.

Ifølge Gabriel Leung indikerer forskning, at der sandsynligvis er tale om omkring 44.000 smittede.

Der er også bekræftet tilfælde af det dødelige virus i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig og Australien.