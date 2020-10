Tyskland forsøgte at slippe af med terrorist

ISIS-terroristen Abdullah Al Haj Hasan, som 4. oktober dræbte en mand og sårede en anden med kniv i Dresden forsøgte allerede i 2017 at forlade landet - med de tyske myndigheders hjælp.

Det skriver bild.de

Knivdrab var terror: IS-tilhænger sigtet

Ifølge interne dokumenter ønskede de tyske myndigheder at hjælpe syreren med at tage til Tyrkiet, hvor han angiveligt har en søster. På det tidspunkt var han allerede blevet klassificeret, som en farlig islamist og han sad varetægtsfængslet.

Tyrkiet nægtede dog at udstede et visum til Abdullah Hasan på grund af manglende dokumenter.

Bild krediterer det tyske nyhedsbureau dpa for oplysninger om, at man fra Tysklands side havde planer om at give de tyrkiske myndigheder oplysninger om IS-tilhængeren, men først efter han havde forladt Tyskland.

Det skete dog ikke.

I stedet blev han ved en tysk domstol i 2018 dømt for at hverve tilhængere til IS og for at have søgt efter manualer til bombebælter. Han fik to år og ni måneders fængsel og var altså prøveløsladt, da han i Dresden overfaldt to tyske turister - en 55-årig mand fra Krefeld og en 53-årig mand fra Köln - med kniv.

Her døde den 55-årige efterfølgende af sine kvæstelser, mens den 53-årige overlevede med nød og næppe.