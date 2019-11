Tyskland skærper grænsen til Danmark

Politiet i Tyskland skærper kontrollen ved grænseovergangen til Danmark.

Det skriver jv.dk.

Det sker efter den tyske indenrigsminister Horst Seehofer har meddelt, at kontrollen skal være strengere ved alle tyske ydergrænser.

Det tyske forbundspoliti har indtil videre oprettet to kontrolposter ved henholdsvis Kupfermühle/Kruså og Harrislee/Padborg.

- Allerede siden begyndelsen af november har tysk politi øget kontrollerne ved den dansk-tyske grænse, siger Hanspeter Schwartz, pressetalsmand for forbundspolitiet i Flensborg.

Jv.dk beretter, at der torsdag var flere end 20 betjente til stede ved Kupfermühle syd for Kruså. Her har de kontrolleret private biler, men også offentlige busser, der kører over grænsen er blevet tjekket.

Kontrollen har ikke medført trafikale problemer, men der kan kommer køer, når det tyske politi påbegynder grænsekontrollen på den trafikerede motorvej A7.

Der er endnu ikke planer om en permanent grænsekontrol, som den danske.

