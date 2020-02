Tyv på flugt fra politiet: Det gik helt galt

Det er ikke alle helte, der er iklædt en superhelte-dragt. Det kan også godt være, at de går stille og roligt og skubber en indkøbsvogn foran sig.

En utrolig video frigivet af politiet i Peachthree City i den amerikanske stat Georgia viser en ukendt mand, der træder i aktion som helt, da han skubber sin indkøbsvogn direkte ind i en flygtende tyv, der bogstaveligt talt vælter ned på jorden, så politiet kan kaste sig over ham og foretage en anholdelse.

Det skriver CNN

Det hele startede den 18. januar, da politiet i Peachthree rykkede ud til en anmeldelse omkring tyveri fra et varelager. hvor to mænd havde begået tyverier. Det fortæller politichef Chris Hyatt til CNN.

Da betjentene nærmede sig de to mistænkte mænd på en parkeringsplads flygtede de to mænd til fods. Den ene nåede at komme ind i en bil og flygte, men den anden flygtede videre til fods med politiet i hælene.

Men hvad tyven aldrig havde kunnet forudse var en familiefar, der skubbede en indkøbsvogn foran sig, efter at han havde været inde i et stormagasin og handle sammen med to kvinder og et barn. Familiefaren reagerede nemlig lynhurtigt og skubbede indkøbsvognen direkte ind foran tyven.

Politichef Chris Hyatt fortæller følgende til CNN:

- Den anholdte blev fundet med nogle tyvekoster på sig, og blev sigtet for tyveri. Den anden mistænkte, der flygtede i en bil, havde stjålet noget værktøj.