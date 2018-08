Tyv stjæler parkeret bil - skrækslagen fem-årig sidder stadig på bagsædet

Det skræmmende øjeblik, hvor en tyv i sidste uge i vild hast kørte afsted i en Nissan Altima, som han ubemærket er hoppet ind på forsædet af, blev fanget af et overvågningskamera.

Optagelserne viser, hvordan en 10-årig dreng lige akkurat når at åbne højre bagdør og skynde sig ud, før tyven trykker på speederen og skynder sig væk. Hvad man ikke kan se på videoen er, at drengens fem-årige lillebror stadig sidder inde i bilen.

Det skriver det lokale medie Connecticut News.

Løb efter bilen

Bilens ejer og drengenes far, Jovenky Alcide, var væk i et øjeblik for at hente noget mad på en restaurant i Bridgeport i den amerikanske stat Connecticut, og det var altså dér, tyven, der nu er identificeret som Javon Gaymen, så sit snit til at snuppe hans køretøj. Efter at have lusket rundt om den et lille stykke tid, greb han chancen.

Far og 10-årig søn forsøgte at løbe efter bilen med tyv og lillebror inden i, men da var det for sent.

Heldigvis rykkede politiet hurtigt ud, og de fandt angiveligt Javon Gaymen omkring ti kilometer fra gerningsstedet, da han holdt ind på en tankstation for at tanke benzin.

Her fortalte han betjentene, at han havde sat den lille dreng af kort efter han var kørt afsted. Han blev heldigvis fundet af en kvinde, som straks ringede til politiet.

- Jeg var knust. Hvad som helst kunne være sket, jeg ved det ikke, men jeg takker gud for, at jeg har fået min søn tilbage, siger Jovenky Alcide.

Ifølge politiet måtte Javon Gaymen en tur på hospitalet efter han forsøgte at gøre skade på sig selv, ligesom han også prøvede at lokke politiet til at skyde ham. Han er nu i politiets varetægt.

Se biltyveriet i videoen i toppen af artiklen.