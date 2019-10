Tyve brød ind og drak Annettes alkohol: Efterlod usædvanligt brev

Da 50-årige Annette Neumann fra den tyske by Bamberg for nylig kom til sit kolonihavehus for første gang i lidt over en uge, blev hun mødt af et kedeligt syn.

Ukendte gerningsmænd viste sig nemlig at være brudt ind i huset ved at have brækket døren op der, hvor den var låst med en hængelås.

Da hun kom ind i huset, blev hun mødt med en overraskelse, der ikke var helt så kedelig.

Gerningsmændene havde nemlig efterladt et lille brev til husets ejer. Det skriver Bild.

- Jeg fandt forkullet jord, så de har formentlig tændt et bål. De havde brudt ind ad døren og drukket min øl og gin, siger hun til mediet.

'Lad døren stå åben'

Men de ubudne gæster havde tilsyneladende haft dårlig samvittighed, for sammen med brevet havde de efterladt 50 euro til Annette Neumann.

I brevet stod der 'Undskyld rodet og tak for drikkevarer og nødder. Næste gang bør døren være åben, for vi kunne ikke finde nøglerne'.

Ud over skaden på døren har gerningsmændene ikke efterladt sig mange spor.

- Gerningsmændene var meget eksemplariske, og de har endda ryddet op, lyder det fra Annette Neumann.

Alligevel er hun - trods alt - ikke begejstret over at have fået uventet besøg.

- Vær venlig at respektere andres ejendom. Haven tilhører ikke jer!

Ifølge Bild har politiet været på stedet og har fundet fingeraftryk på de tomme flasker, og de vil nu forfølge sporet og forsøge at finde den mulige gerningsmand bag det usædvanlige indbrud.