Tyve brød ind på Pernilles grund: Nu deler hun billeder af gerningsmænd

En familie i Herlev var hjemme, da to hætteklædte mennesker forsøgte at bryde ind i familiens hus. Nu beder hun Facebook om hjælp med at identificere gerningsmændene

Klokken er omkring 20 lørdag aften i Herlev, og 29-årige Pernille Liljendahl Pedersen har netop puttet sin mindste datter. Hun sætter sig til rette i sofaen med sin kæreste, da de pludselig kan høre bankelyde, og undrer sig over, hvem det mon kan være.

Pernille Liljendahl Pedersen kan dog ikke forstå, at lydene kommer fra den anden ende end hoveddøren, men hun går alligevel ud og tjekker ved hoveddøren. I det hun åbner hoveddøren, kan hun se to hætteklædte mennesker, der løber tværs gennem familiens forhave.

Hun får bare råbt 'hey', men de to hætteklædte er hurtigt over alle bjerge. Den ene med et stort koben under armen.

De to hætteklædte personer var både inde på familiens terrasse, ved kældervinduet og oppe omkring den ældste datters værelses vindue. Alt imens familien var hjemme - på nær den ældste datter. Foto: Privat

Det fortæller Pernille Liljendahl Pedersen til Ekstra Bladet, efter hun har delt et opslag på Facebook med overvågningsbilleder i håb om, at de to gerningsmænd bliver fundet. Et opslag, der er blevet delt mere end 6000 gange.

- Jeg blev mest vred, ikke bange. De var jo ikke ret gamle de her drenge eller piger, eller hvad det var. Men jeg bliver vred, fordi det er mine børns territorium, de går ind på.

- Min yngste datter var hjemme og lå få meter inde på sit værelse fra det, der skete. Hun var ikke faldet i søvn endnu, så hun kunne i princippet havde stået face-to-face med en af de her hætteklædte personer. Det bliver jeg vred over, så jeg synes jo bare, de skal fanges, siger Pernille Liljendahl Pedersen.

Det er ulovligt at dele overvågningsbilleder af kriminelle, men det er Pernille ligeglad med, fortæller hun til Ekstra Bladet. Hun håber bare, at det sociale medie kan hjælpe med at opklare, hvem de to hætteklædte personer er.

Kom helt tæt på

Pernille uddyber, at hun og kæresten kunne se på overvågningskameraet, at de to hætteklædte har været helt inde på familiens terrasse og kigget ind af det vindue, hvor parret sad i sofaen - og dermed været omkring en halv meter fra dem.

Heldigvis var deres ældste datter ikke hjemme, men parret opdagede efterfølgende, at der lå en af datterens håndcremer nede på græsset ud fra værelsets vindue, og der var cremespor på husmuren.

- Vinduet ligger to en halv meter oppe fra jorden, så det har krævet noget at komme ind. Men vi kunne se, da vi gik ind på min datters værelse, og at de i hvert fald har været så langt som ved vindueskarmen, for nogle af hendes ting var væltet ned i hendes seng. Og nogle nede på græsset, fortæller Pernille.

Familien i Herlev har overvågningskamera, der har fanget, hvordan de to gerningsmænd har lusket rundt i og omkring haven. Den ene hætteklædte havde et koben i hånden, da de flygtede fra huset, fortæller Pernille Liljenskjold Pedersen. Foto: Privat

Afventer svar fra politiet

På overvågningskameraet kunne kæresteparret også se, at den ene hætteklædte giver fingertegn til sin makker om, at gå hen på terrassen imens personen selv går hen til kældervinduet.

- Det er nok den lyd ved kældervinduet, vi har hørt, som vi troede var en banken på døren, siger Pernille Liljendahl Pedersen.

Familien kontaktede med det samme politiet, der kom ud til familiens adresse. Nu afventer kæresteparret, om det kan opklares, hvem de to hætteklædte mennesker er.

Selvfølgelig undersøger vi det

Vagtchef i Københavns Vestegns Politi Brian Munck er bekendt med familiens sag, og det er selvfølgelig en sag, de undersøger, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvis der er nogen spor, og det er der jo i den her sag, så er da klart noget, vi forsøger at undersøge. I sager, hvor der er noget at komme efter, det være sig fingeraftryk, overvågning, vidneforklaringer eller noget andet tilsvarende, der er det jo altid noget, vi forsøger at undersøge.

- Vi er meget interesseret i at fange nogle gerningsmænd, så hvis de billeder kan føre til, at vi kan fange nogen, så er det da klart noget, vi kigger på, lyder det fra vagtchefen.

Ekstra Bladet har med Pernille Liljendahl Pedersens accept fået lov til at bruge billederne fra overvågningskameraet. Vi har dog valgt at sløre de i forvejen tildækkede gerningsmænd på billederne.