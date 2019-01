Tyve hacker bil på 30 sekunder

To tyve formåede at hacke og stjæle en bil på blot et halvt minut

Den nye fagre verden medbringer sig mange teknologiske fremskridt.

Men nogen gange bliver det altså også til to skridt frem, og tre tilbage. Det kan man i hvert fald påstå, når det kommer til elektroniske nøgler, som kan være en risiko.

Det havde to tyve i Hampton, England, regnet ud, da de 21. januar gik på togt efter køretøjer.

Med et specielt regnskab kunne de opfange signalet fra en elektronisk nøgle, som passede til en bil parkeret kun omkring otte meter væk.

Det fortæller politiet i Hampton på twitter.

- En af de mistænkte holder et apparat op, som opfanger signalet fra nøglen, som kun ligger omkring otte meter væk i et tilstødende soveværelse. Hvis du har en nøgleløs bil, bør du tænke over at blokere signalet, skriver de.

Se de to tyve udfører deres hverv i videoen øverst i artiklen.

