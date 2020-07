Tyve plyndrede hospital for udstyr: Fanget på video

Videoovervågning fra et privathospital på Gyngemose Parkvej i Søborg er politiets bedste spor i opklaringen af et omfattende tyveri, der skete mellem klokken 01.40 og 03.50 natten til lørdag 27. juni.

To maskerede tyve brød ind på hospitalet og stjal to ultralyds-scannere til en værdi på et par hundrede tusinde kroner. De stjal også designerstole og brød en række skabe op i jagten på flere værdier.

Udbyttet blev kørt væk i en lys varevogn, muligvis en ældre Ford Transit.

Vestegnens politi er opmærksom på, at der kan være tale om et bestillingstyveri, fordi scannerne ikke er noget, man umiddelbart kan sælge uden at have en ’kunde’ i forvejen.

De senere år har der været en række eksempler på, at professionelle tyve har stjålet kostbart udstyr fra hospitaler. Udstyret ender formentlig i udlandet.

De kan genkendes

På Vestegnens politis hjemmeside kan man se en overvågningsfilm af de to tyve, som på et tidspunkt gemmer sig bag en skranke, og den ene taler i mobiltelefon.

– Det er gode billeder, så de må kunne identificeres, hvis nogen genkender dem, siger politikommissær Andreas Mollerup.

artiklen fortsætter under billedet

Den ene tyv har et mærke i panden. Politifoto

Den ene af tyvene har et mærke - muligvis et modermærke eller et ar - i panden over højre øje. Mændene er cirka 170-185 cm høje og spinkle til almindeligt bygget.

I oktober sidste år blev seks colombianere, tre mænd og tre kvinder, hver idømt to et halvt års fængsel for at have stjålet hospitalsudstyr for 13 millioner kr. 23. februar 2019 fra Regionshospitalet i Herning.

De havde også forsøgt at stjæle udstyr for 17 millioner kr. fra Sydvestjysk Sygehus. Sagen var en del af et europæisk sagskompleks om tyverier af hospitalsudstyr for 450 mio. kr.