Tyve stjæler haj fra akvarium og gemmer den i barnevogn

Tre tyve slap af sted med at stjæle en haj ved at pakke den ind i et tæppe og lade som om, den var en baby

To mænd og en kvinde blev fanget på kamera, da de lørdag troede, de havde fundet en snedig måde at stjæle fra et bassin i San Antonio Aquarium i Leon Valley i Texas.

En af optagelserne fra stedet viser, hvordan en mand stikker hånden ned i det utildækkede ’klappe-bassin’ og trækker den omtrent 40 centimeter lange hornhaj op. Så går han stille og roligt væk, mens han holder hajen i favnen. Bag ham går en anden mand med et tæppe.

Mistænkelig adfærd

På en anden optagelse ses de tre gerningsmænd - en kvinde og to mænd. Den ene af mændene placerer nu hajen, omsvøbt i et tæppe, i en barnevogn, som bliver kørt ud til parkeringspladsen.

Jon Spellman, der er general manager i San Antonio Aquarium, skriver i en pressemeddelelse, at det var en medarbejder, der bemærkede, at de tre personer udviste en mistænkelig adfærd omkring en af stedets pools.

Det betød, at ledelsen nåede at fange de tre gerningsmænd ved parkeringspladsen, men de ville ikke lade dem kigge ind i hverken bil eller barnevogn.

- Den 40 centimeter lange hornhaj blev stjålet fra vores tidevands-pool-udstilling, mens den ansatte assisterede andre gæster. De mistænkte bevægede sig omkring poolen i over en time for at vente på denne mulighed, skriver Jon Spellman i pressemeddelelsen.

Hjemme igen

Efter tyveriet har akvarie-ledelsen arbejdet tæt sammen med den lokale politiafdeling for at finde frem til dyret og dets kidnappere.

Det lykkedes mandag eftermiddag lokal tid, hvor politiet fandt den bil, gerningsmændene brugte til at køre væk med hornhajen. Ud fra den fandt man frem til en af mændene, mens man fortsat leder efter den anden mand og kvinden

Ifølge KSAT risikerer tyvene at blive sigtet for tyveri.

Den stjålne haj er nu fundet, og videoen her viser, hvordan den bliver hentet af politi og akvariets ansatte

Jon Spellman oplyser til Ekstra Bladet, at de har fået at vide, at politiet nu har fået en tilståelse, men har endnu ikke flere detaljer om de retslige følger. Han fortæller, at man hos San Antonio Aquarium er meget glade for at have fået hajen tilbage.