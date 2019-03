Tyvekoster for millioner: Det fandt politiet

KARLSLUNDE: Dynget op i den aflukkede gård under et halvtag ligger stakke af de tyvekoster, som en rumænsk tyvebande ifølge politiet har raget til sig gennem længere tid.

Gården ligger i tilknytning til bygningerne, der huser politiets afdeling kaldet Særlig Efterforskning Øst - SEØ - der har stået for efterforskningen rettet imod tyvebanden i samarbejde med Københavns Politi og Vestegnens Politi.

Størstedelen af kosterne i gården er pakket ind i sort plastik og er omviklet med tape. Her er der tale om cykler, der er skilt ad, således at stel og styr er pakket for sig, mens hjulene ligeledes er pakket selvstændigt.

- Så fylder de mindre, og har været gjort klar til at blive sendt til Rumænien, fortæller Torben Svarrer, chef for SEØ.

- De koster, der ligger her, er langt fra det hele, fortæller Torben Svarrer.

Nogle af kosterne blev beslaglagt ved dagens aktion, andre af kosterne har politiet diskret hentet tidligere.

Torben Svarer, chef for SEØ, med en del af det stlåne gods. Foto: Mogens Flindt

Fremvisningen sker efter, at politiet tidligere i dag slog til mod bandens mistænkte medlemmer. Her blev 13 anholdt, hvor flere af dem er kvinder.

I følge Ekstra Bladets oplysninger tilhører de anholdte Roma-mindretallet.

Ekstra Bladet var hurtigt på stedet, en plads for udrangerede biler i et industrikvarter i Brøndby. Her ventede de anholdte på at blive kørt væk, mens politiets efterforskere gennemsøgte området. Den kvadratiske plads var indhegnet, og langs hegnet holdt lidt over tyve biler - hovedsageligt varevogne - parkeret.

13 anholdt i efterforskning mod omrejsende kriminelle

Sådan tog det sig ud sidst på formiddagen efter, at politiet havde anholdt den formodede tyvebandes medlemmer. Foto: Mogens Flindt

Én for en åbnede betjentene kassebilerne, hvor flere af dem indeholdt tyvekoster.

Den mistænkte tyvebande har hovedsageligt gjort sig i tyverier af dyre cykler og værktøj. Cyklerne er stjålet enkeltvis på gaden, mens værktøjet er stjålet fra håndværkere ved indbrud i håndværkernes biler, på byggepladser samt ved indbrud på værksteder.

- Man har også stjålet andre ting, men det er hovedsageligt værktøj og cykler, fortæller Torben Svarrer.

Politiet har ikke det fulde overblik over alle tyvekosterne endnu, men politiet vurderer, at den samlede værdi beløber sig til mellem fire og fem millioner kroner.

Denne minibus blev tidligere i dag beslaglagt af politiet i forbindelse med aktionen. Foto: Mogens Flindt

Samtidig med, at politiet anholdt gruppen i Brøndby, standsede man en Mercedes Sprinter minibus ved Københavns Hovedbanegård. Det er politiets formodning, at bussen skulle have fragtet en del af det stjålne gods til Rumænien i en trailer, der var lastet og gjort klar på pladsen i Brøndby.

Bussen kører i fast rutefart mellem Skandinavien og Rumænien to gange om ugen. Her fragter den gods og passagerer frem og tilbage.

Bussen er foreløbigt beslaglagt og holder også i gården i Karlslunde.

Det ligger lige for, at den mistænkte bande har haft samarbejdspartnere i Rumænien, der stod for modtagelse og videreformidling i hjemlandet, men det ønsker politiet ikke direkte at kommentere.

- Men det er klart, at vi samarbejder med udenlandske myndigheder i en lang række sager. Blandt andet i den her, fortæller Torben Svarrer.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen, fredag.