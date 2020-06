Tyvetogt på hospital i cokerus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Festen havde både budt på alkohol og kokain, og den 30-årig mand havde undervejs skåret sig i benet. Derfor indfandt han sig på Frederiksberg Hospital lørdag morgen for at blive tilset af en læge.

Her tilbragte han efter eget udsagn adskillige timer uden at kunne finde hverken doktor eller sygeplejersker.

Det var manden irriteret over. Desuden blødte han så voldsomt ud af sit lår, at han efter eget udsagn tog noget hospitalstøj for at kunne skifte.

Det forklarede han søndag formiddag dommeren, da han blev fremstillet i grundlovsforhør blandt andet sigtet for tyveri af ikke et sæt hospitalstøj mærket med Frederiksberg Hospital, men mellem 10 og 15 stykker. Dertil kommer blandt andet en computer, en projector, et armbåndsur, fem poser kaffe og en pose med pantflasker.

- Jeg gik rundt og rundt for at finde nogen, forklarede manden, som ifølge sigtelsen under den timelange hospitalsvandring også brød omkring 50 skabe op i et omklædningsrum.

Blod på håndtaget

For at komme ind på hospitalets bygning 18 havde han ifølge politiet brudt en dør op.

Manden, som er født og opvokset i Danmark og af afrikansk oprindelse, erkendte, at han havde taget noget tøj med sig, men nægter at have brudt noget op. Han afviste også tyveriet af computer og projector, men hævder, at han ikke vidste, der var andet end hospitalstøj i de poser, han slæbte effekterne ud af hospitalet i.

Indbruddet blev, mens tyveriet efter alt at dømme var i gang, opdaget af en rengøringskoordinator, da han mødte på arbejde.

Da han gik ind i køkkenet på arbejdspladsen, lagde han mærke til, at køleskabet stod åbent, og at der var snavs og blod på håndtaget.

I køkkenet stod også halvanden liter cola. På køkkenbordet stod to store, hvide poser. Alle skabe i omklædningsrummet var brudt op, og der lå tøj på gulvene. Ifølge vidnet, som på et tidspunkt bevægede sig ovenpå, konstaterede, at der i stueetagen var brudt en dør, som var låst med en hængelås, op.

Den ansatte kunne samtidig mærke, at der var en person i et af rummene til høje for ham og ringede efter en kollega. De mødtes, og da de vendte tilbage til køkkenet, var colaen og de hvide poser pludselig væk. Et håndtag, der tidligere var faldet af, var nu sat igen, og de to hospitalsansatte besluttede sig for at kigge efter den ubudne gæst, der tilsyneladende havde været forbi.

Hurtigt fik de øje på en mand, der slæbte på to hvide og en sort pose. De ringede til politiet, og fulgte efter manden, men måtte opgive at foretage en civil anholdelse.

Hvidt pulver

Kort efter - klokken 09.15 - ankom flere politibetjente og anholdt manden, som var nået et stykke ned ad Nyelandsvej.

Han havde hvidt pulver omkring begge næsebor og kunne ikke tale sammenhængende

- Han trippede lidt, da han havde taget kokain og vidste ikke, hvorfor han begyndte at stjæle i stedet for at få tilset sit ben, læste anklager Mads Schønning Frandsens op af politirapporten.

Den anholdte var ved grundlovsforhøret iført samme tøj som ved anholdelsen. På de hvide nikeshorts var der indtørret blod.

- Jeg blødte hele dagen, og hele min sok var våd af blod, gentog den sigtede om grunden til, at han havde stjålet hospitalstøj.

- Jeg skulle bare have noget tørt tøj på. Det regnede og alt muligt i går, sagde manden, som hævdede, at han ikke vidste, der også var computer, projector og andre effekter i poserne.

Pantflaskerne var hans egne, sagde manden, som var iført en rød Monclear-jakke, grå strømper og grønne crocs-sandaler.

Ved anholdelsen havde han også en anden persons sygesikringskort på sig. Den pågældende er født i 1978.

Den sigtede har gennemført sin folkeskolegang i Køge og skal efter sommerferien begynde på Teknisk Skole i Lyngby.

Han har flere domme bag sig. Senest har manden afsonet en fængselsstraf for tyveri og røveri mod en tankstation. Han blev løsladt i februar i år.

Det skulle han ikke have gjort

Den 30-årige mands forsvarsadvokat protesterede mod anklagemyndighedens begæring om 16 dages varetægtsfængsling.

- Min klient er kommet til skade og tager på hospitalet. Så er han kommet til at tage nogle ting. Det skulle han selvfølgelig ikke have gjort. Årsagen til, at han dukker op, er ikke for at stjæle, men for at få behandlet sit ben, sagde forsvareren, som også afviste, at der var grund til at frygte, at klienten kunne finde på at begå mere berigelseskriminalitet, selvom det under hans kriminelle løbebane har været hans metier.

Det var den sigtede enig i:

- Det der skete bare, fordi jeg var der i går, og jeg skulle syes og sådan noget.

Dommeren lod sig dog ikke overbevise om.

- Der er begrundet mistanke om, at du gør det igen. Det er jo ikke første gang, sagde hun blandt andet, før hun varetægtsfængslede manden i 16 dage.