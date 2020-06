Uafhængig obduktion: Floyd blev kvalt

En uafhængig obduktion af George Floyd, der døde i forbindelse med en voldsom anholdelse i Minneapolis for en uge siden, viser, at han døde, fordi han blev kvalt.

Det siger advokater og retsmedicinere, som har arbejdet for Floyds familie.

- Obduktionen af Floyd viser, at han ikke havde andre helbredsproblemer, der kan have udløst eller bidraget til hans død, siger retsmedicineren Michael Baden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Baden også, at Floyds død skyldtes pres på hals og på ryg.

Baden taler om, at det var to betjente, der pressede Floyds hals og ryg.

CNN skriver, at oplysningerne er i strid med en tidligere undersøgelse.

Ifølge CNN siger den offentlige anklager i Hennepin County i et svar på en klage over politimanden Derek Chauvin, at ligsynsmanden i Hennepin County 'ikke fandt tegn på kvælning', der kan støtte en diagnose om kvælning.

Derek Chauvin er den politimand, der er optaget på en video, hvor han sidder med sit knæ mod Floyds hals.