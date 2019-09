Ubåd afsløret med seks ton kokain

En ubåd med 6000 kilo kokain til en anslået gadeværdi af 165 millioner dollars – godt en milliard kroner – er blevet beslaglagt af den amerikanske kystbevogtning.

Det oplyser de amerikanske myndigheder i en pressemeddelelse.

Den 13 meter lange, specialbyggede ubåd havde kurs mod USA, da den blev stoppet i Stillehavet.

Det amerikanske flådeskib Valiant stoppede den kokain-lastede, propeldrevne ubåd under en aktion i internationalt farvand.

Fire mistænkte narkosmuglere befandt sig om bord på ubåden. De er alle anholdt.

Foto: Luke CLAYTON / US Coast Guard / AFP

Et overvågningsfly havde forinden sporet ubåden, hvorefter Valiants besætning slog til. Ubåden blev bordet med hjælp af den colombianske flåde.

- Aktionen stoppede et fartøj med narko og styrkede samtidig samarbejdet mellem de to nationer, oplyser kommandant for Valiant, Matthew Waldron,

USA’s kystvagt har foretaget flere narkofangster i denne måned.