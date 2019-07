Ubåd skjulte narko for 1,5 milliarder

Betjente fra U.S Coast Guard havde en god dag på jobbet 18. juni i år, da det lykkedes at opfange og stoppe en ubåd med over 7,7 ton kokain til en værdi af mere end 1,5 milliarder kroner ombord, skriver CNN.

Ubåden blev stoppet i farvandet flere hundrede sømil fra kysten ved Colombia og Ecuador, hvor U.S Coast Guard patruljerer.

I optagelser fra aktionen ses det hvordan ubåden bliver bordet af flere soldater, der ankommer i en speedbåd og stiger ombord på ubåden, som knap nok er over vandoverfladen.

Vild narko-fangst: Har en værdi på over en milliard

Ubåden var en såkaldt semi-submersible, som ikke er en rigtig ubåd, men sejler lige under vandoverfladen det meste af tiden. Derfor er den svær at få øje på, og i årevis eksisterede de ifølge ifølge Washington Post kun på rygteplan blandt amerikanske myndigheder, da ingen nogensinde havde set en.

- Der er ret sjældne. At vi får fat på en, er en betydningsfuld hændelse, fortæller orlogskaptajn Stephen Brickey, som er talsmand for U.S Coast Guard.

Han anslår, at man måske støder på en narko-ubåd af den slags en gang om året. De er i øvrigt ikke nemme at håndtere, da man ikke ved om besætningen er bevæbnet, eller om de har tænkt sig at sænke ubåden.

Det anslås dog at omkring en tredjedel af den colombianske kokain, der havner i USA, er smuglet ind med ubåd. Omvendt formår amerikanske myndigheder kun at stoppe 11 procent af ubådene.

