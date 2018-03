Ubådssagen overblik: Dagens retsmøde på to minutter

I dag begyndte retssagen mod Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på den svenske journalist, Kim Wall, der mistede livet natten mellem 10. og 11. august i fjor.

Madsen nægter sig skyldig.

Det er politiets vurdering, at drabet skete i Peter Madsens hjemmebyggede ubåd. Og at liget efter den dræbte journalist efterfølgende parteret og smidt i Køge Bugt.

Retsdagen begyndte med, at anklager, Jakob Buch-Jepsen forlagde sagen. Her beskrev han den kontakt, der havde været mellem Peter Madsen og Kim Wall forud for den skæbnesvangre tur. Kim Wall have flere måneder før turen forsøgt at få et interview med Peter Madsen. Men først om eftermiddagen 10. august reagerede Peter Madsen på forespørgelsen og inviterede Kim ombord.

Det sidste livstegn fra Kim Wall er en sms til hendes kæreste om aftenen 10. august klokken 20.16. Her skriver hun blandt andet til sin kæreste: 'Jeg er stadig i live.'

Ubådsturen rundt i Øresund og Køge Bugt er dokumenteret via radar-systemer. To gange i løbet af aftenen og natten har ubåden været neddykket. Anden gang var den under vandet i lidt over tre timer.

Der blev ved sagen i dag også afspillet forskellig kommunikation mellem myndighederne og Peter Madsen, efter at ubåden atter var kommet op til overfladen og var på vej ind til København. Her fortalte Peter Madsen, at han var alene ombord.

LIVE: Nu fortæller Peter Madsen om ubådsturen

Der er ikke fundet biologiske spor fra Peter Madsen på eller i Kim Wall. Men der er fundet sæd i Madsens underbukser.

Ifølge politiet søgte Peter Madsen på 'halshugning', 'pige' og 'smerte' timer før mødet med Kim Wall. Han så også en video af en halsoverskæring på en kvinde.

Under ransagningen Nautilus fandt politiet Kim Walls trusser og strømpebukser.

En mentalundersøgelse af Peter Madsen afgør, at han blandt andet har psykopatiske træk

Derefter gik taleretten over til den anklagede og dennes forsvarer, Betina Hald Engmark.

Peter Madsen fastholdt i dag i retten, at Kim Wall døde som følge af varme udstødningsgasser, som ved en fejl blev pumpet ind i Nautilus, mens Peter Madsen befandt sig oven på ubåden.

Peter Madsen forklarede yderligere, at han har skiftet forklaringer så mange gange i sagen, fordi han ville skåne offentligheden for historien om, at ‘en journalist omkom på Nautilus.

- Det korte og det lange er, at jeg bare vil have Kim Wall væk. Jeg vil have, at hun fordufter, forklarede Peter Madsen i retten om grunden til, at han parterede Kim Wall.

Han fortalte desuden, at han 'i et stykke tid' havde forsøgt at få Kim Wall over bord, men at han ikke kunne.

- Men hvordan kan du overhovedet komme på den tanke at partere hende? Bliver du inspireret af alt det, der er fundet på din computer? ( Materiale og søgninger på lemlæstelser, drab og tortur red), spurgte anklageren

- Hvis du undersøger min computer - 330.000 søgninger, tror jeg, der er. Det er måske 150 af dem, der omhandler det der, svarede Peter Madsen.

Hvordan selve parteringen skal være foregået, nåede man ikke frem til ved dagens retsmøde.

Sagen fortsætter 21. marts.