Uber-chauffører får millionregning for socialt bedrageri

Ubers eventyr i Danmark er blevet til noget af et mareridt for mange tidligere Uber-chauffører, der er blevet afsløret i socialt bedrageri

Ubers danske eventyr, der sluttede brat i 2017, hvor Uber trak sig ud af Danmark, koster nu en lang række tidligere Uber-chauffører dyrt.

Det skriver Fagbladet 3F.

Chaufførerne er blevet afsløret i at svindle det offentlige i stor stil ved at modtage sociale ydelser samtidig med, at de havde en indtægt hos Uber.

131 chauffører skal således betale godt 3,5 millioner kroner tilbage. 22 af chaufførerne har bedraget så groft, at de også er blevet politianmeldt af myndighederne.

Snyderiet fordeler sig sådan her:

57 af chaufførerne har snydt landets kommuner med kontanthjælp. 68 af chaufførerne har snydt a-kasserne i forhold til dagpenge. 6 af chaufførerne har snydt den offentlige myndighed “Udbetaling Danmark” med barselsdagpenge.

Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgard (S) til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Grunden til, at det overhovedet har været muligt for de danske myndigheder at gå Uber-chaufførerne efter i sømmene, er, at Skat har fået oplysninger om chaufførernes indtægter fra Holland.

De hollandske skattemyndigheder ligger inde med oplysningerne, fordi Ubers europæiske hovedkvarter ligger i Holland.

Skattestyrelsen fik skatteoplysninger om 1.800 personers indtægter som Uber-chauffør i Danmark. Af dem overgav de 821 mulige sager om socialt bedrageri til andre myndigheder for at få opklaret, hvor mange der har snydt.

Det udbredte snyd kommer ikke bag på formand for 3F Transport Jan Villadsen.

- Der er jo tidligere faldet domme og kæmpebøder mod Uber-chauffører. Det her viser igen, at Uber ikke er andet end fup og svindel. Uber var ligeglade med dansk lovgivning, og chaufførerne kunne ikke leve af indtægten. En del har så snydt ved siden af, siger Jan Villadsen