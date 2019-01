Udbrændt bil fundet: Søger vidner

Politiet åbner nu op for, at udbrændt bil er gerningsbil i forbindelse med skyderi

Efter skyderiet i Hundige natten til Søndag har politiet fundet en udbrændt bil ved Dyringsparken ud for nummer to i Brøndby Strand.

Efter skyderiet blev en lys Audi set køre fra gerningsstedet. Bilen, der er udbrændt, er en sølvfarvet Audi A6 Limousine.

- Hvis nogen har set bilen omkring gerningsstedet, så vil vi gerne, at de henvender sig til os, siger vagtchefen til Ekstra Bladet:

Politiet kan ikke udelukke, at den fundne bil kan være det køretøj, der blev set ved skyderiet i Greve.

Våben

Det var en sort Mercedes, der i nat blev angrebet med skud, og to personer blev ramt, fortæller vagtchef Henrik Jørgensen, Midt- og Vestsjællands Politi.

En sort Mercedes med mindst to personer i, blev ramt af flere skud i krydset Hundige Centervej og Godsvej. Derefter kørte de 700 meter til McDonald's restauranten på p-pladsen ved Waves Shoppingcenter hvor de fik tilkaldt ambulance og politi.

- Jeg kan bekræfte, at to personer blev ramt af skud lørdag nat, oplyser vagtchef Henrik Jørgensen, som samtidig oplyser, at de to personer er uden for livsfare.

Ifølge politiet er der tale om en 19-årig og en 21-årig. Derudover er en 23-årig uskadt.

- Vi får anmeldelsen klokken 00.59 om, at de kommer kørende i en bil, da de bliver ramt af en del skud i krydset mellem Hundige Centervej og Godsvej. Skuddene rammer de to personer, som herefter flygter videre i bilen og ender med at parkere ved McDonald's i Hundige, hvor der bliver tilkaldt hjælp.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet blev bilen ramt af mindst 10 skud. Politiet efterforsker nu, hvilken type våben der er blevet brugt.

- Våbentype er også noget det, vi er i gang med at finde ud af. Der er spor, som giver indikation på, hvad er for en type, men lige nu kan vi ikke sige hvilken, siger vagtchefen.

Banderelateret

Der er endnu ingen informationer om et konkret motiv til skyderiet, men Vagtchef Henrik Jørgensen har tidligere sagt, at de formoder, at der er tale om et opgør i et banderelateret eller kriminelt miljø.

- Det er stadig arbejdstesen, lyder det fra politiet.

Vidner

Politiet beder beboere om hjælp i sagen. Især folk, som har set den lyse audi køre fra Godsvej i Hundige kort efter klokken et i nat, og altså eventuelt mod Brøndby Strand.

'Borgere der i øvrigt har observeret noget mistænkeligt omkring stedet, hvor den brændende bil blev fundet, bedes ligeledes underrette politiet. Det kan være oplysninger om personer, der har opholdt sig nær ved Audien, eller køretøjer der har samlet personer op om omkring Dyringsparken i Brøndby Strand op til kl. 01.55, hvor branden startede.'