Uddeler masser af bøder efter voldsom ulykke

Her til eftermiddag blev en person fløjet med helikopter til Rigshospitalet efter et frontalt sammenstød på Hillerødmotorvejens forlængelse - også kendt som rute 16 - ved Nørre Herlev.

Den voldsomme ulykke, der involverede tre biler, fik politiet til at spærre vejen i begge retninger, hvorfor der hurtigt blev dannet kødannelse.

Det var tilsyneladende for meget for mange af de ventende bilister, som i stedet begyndte at vende om i området ved ulykkesstedet og køre over spærreflader og -linjer.

På Twitter advarede politiet mod handlingen, men lige lidt hjalp det.

Vi får mange henvendelser om bilister, som vender over spærreflader og -linjer. Det er ulovligt og skaber fare for andre. Oplever vi denne adfærd ude på stedet, vil vi uddele bøder for det. Vær i stedet tålmodige og følg vores anvisninger på stedet. Mvh Vagtchefen #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 10, 2019

Vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Alstrup oplyser således til Ekstra Bladet, at man har uddelt mange bøder.

- Jeg vil skyde på cirka 10 styk. Vores første prioritet er selvfølgelig ulykken, så vi havde ikke resurser til flere, men vi kunne have skrevet mange flere. Det var kun en brøkdel. En af vendingerne deroppe var samtidig så aggressiv, at vi vil lægge op til en betinget frakendelse af kørekortet, siger han.

Tilstanden for den tilskadekomne er pt. uvis, oplyser vagtchefen.

Bilerne der var involveret i ulykken er totalsmadrede. Foto: Kenneth Meyer