Udgav sig for at være politi: Mænd tiltalt i kæmpe narko-sag

Overfaldt lastbil, der fragtede over et ton kokain i container

Otte mænd skal fra onsdag tage plads i retten i Hamburg, hvor de er tiltalt for at være hovedmænd i en sag om en narkoring, der stod bag indsmugling af 1,1 ton kokain.

Det skriver avisen Hamburger Morgenpost, der oplyser, at sagens tiltalte hovedmand er medlem af den lokale Hells Angels-afdeling.

Sagen mod den tiltalte narkoliga tog sin begyndelse sidste efterår. Den tyske avis beskriver, hvordan den store portion kokain ankom fra Brasilien til havnen i Hamburg i oktober, hvor det var gemt i en container bag 40 tons gelatine.

Narko-banden havde tilsyneladende ikke adgang til container-havnen, og derfor måtte man tænke kreativt for at få fat på den kostbare ladning narkotika.

Derfor udtænkte man en plan, som ikke står tilbage for noget, Hollywoods manuskript-forfattere kunne have fundet på.

Hamburger Morgenpost beskriver, hvordan kokain-containeren 8. november forlod havneområdet på en lastbil, der havde en intetanende ukrainsk chauffør bag rattet.

Efter den vellykkede politiaktion fremviste myndighederne dele af den beslaglagte mængde narkotika. Foto: Zollfahndungsamt Hamburg

Han satte kursen mod Eberswalde ved Berlin og kørte derfor ud på motorvej A7. Syd for Hamburg - ved Garlsdorf-afkørslen - ventede narkobanden på lastbilen i en personbil med et blå blink på taget.

Lastbilen blev derefter ledt til en parkeringsplads, hvor man råbte 'this is the police' og hev den 36-årige chauffør ud af lastbilens førerhus.

Han blev lænket med håndjern, fik trukket en t-shirt over hovedet og blev kørt tilbage til Hamburg, hvor han efter at have været holdt fanget i godt en time blev sluppet fri igen.

På rastepladsen steg to af mændene op i lastbilen førerhus og kørte lastbilen til en lagerhal i en anden del af Hamburg.

Banden havde dog forregnet sig, for politiet var allerede på sporet af dem. Fremme ved lagerhallen ventede sværtbevæbnet politi diskret på lastbilen.

Da den ankom, blev mændene anholdt. Samtidig slog politiet til mod en række adresser og anholdt i alt 11 personer. Heraf er nu otte tiltalt i sagen.