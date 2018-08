Udlændinge trængte ind på ambassade: Her bliver de anholdt

To mænd af udenlandsk herkomst er i dag anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen på Irans ambassade på Østerbro i København. Det bekræfter vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelse om episoden på Svanemøllevej tirsdag morgen klokken 8.32. Det var den iranske ambassade, der indgav anmeldelsen.

De to anholdte blev sigtet for ulovlig indtrængen og er siden løsladt. Motivet er endnu ukendt, men vil blandt blive forsøgt klarlagt i forbindelse med den videre afhøring af de sigtede.