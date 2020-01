Udlejer ransaget efter McLaren-ulykke: Fængslet for ulovligt våben

To yngre mænds dramatiske trafikulykke med en potent McLaren-sportsvogn lørdag i udkanten af Odense tog tirsdag en uventet, ny drejning.

Ekstra Bladet erfarer, at en jysk 44-årig forretningsmand, der udlejede det hvide fartuhyre, tirsdag over middag i Retten i Esbjerg blev varetægtsfængslet i en sag om ulovlig våben-besiddelse.

Der er ifølge politiets anklager, Kristen Flethøj Ege tale om en pistol med ammunition.

Det skarpe skydevåben er dukket op i forbindelse med, at politiet i forlængelse af bilulykken foretog en ransagning af den nu sigtede biludlejers private luksusejendom i det sydøstlige Jylland.

Politiet har ikke ønsket at kommentere, hvorfor der var behov for at foretage en ransagning.

Kristen Flethøj Ege fortæller, at manden blev varetægtsfængslet i foreløbig 12 dage. En kendelse, som den fængslede på stedet kærede til landsretten.

Løslod udlejers hustru

Retsmødet foregik bag lukkede døre, og derfor ønsker anklageren ikke at fortælle mere.

Forretningsmandens hustru blev løsladt efter endt afhøring. Parret er begge involveret i den familievirksomhed, der havde den spektakulære sportsvogn af typen S650 Spider i sin leasing-park.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få dem begge to i tale. Hans forsvarer er det heller ikke lykkedes at træffe.

Den nu fængslede forretningsmand lægger dog ikke skjul på, at den nu totalt udbrændte McLaren-sportsvogn lørdag var udlejet til en af de to mænd på 29 og 23 år, som befandt sig i bilen, da den forulykkede.

På de sociale medier har den 44-årige udlejer forklaret, at en af de to mænd i bilen var en god samarbejdspartner, der som en form for vennetjeneste fik lov at leje McLaren-sportsvognen for en dag.

En stram undervogn

Forretningsmanden fortæller, at lejeren og en kammerat lejede bilen, fordi de skulle deltage i en forlovelse. Udlejeren hævder, at han bagefter tjekkede bilens gps-tracker, som angiveligt viser, at chaufføren kørte en lille håndfuld kilometer over det tilladte.

Han skriver, at køretøjet har en meget ufleksibel undervogn. Efter hans mening må den være gået i skred i forbindelse med et gearskifte.

De forhold vil nu blive nærmere undersøgt af politiets teknikere.

Politiet har meldt ud, at det var den 29-årige mand, der sad bag rattet, da sportsvognen ramte flere vejtræer og udbrændte totalt ud for adressen Åsumvej 203 i Odense-bydelen Vollsmose.

Det lykkedes de to mænd at redde sig ud af bilen, før den blev omspændt af flammerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

329 km/t i tophastighed

Potentielt kan en McLaren-sportsvogn af typen S650 Spider accelerere fra 0 til 100 km/t på tre sekunder og kan skyde en fart af 329 km/t, når alle kørselsforhold er optimale.

Men officielt er det uklart, hvor høj hastigheden var, da chaufføren mistede kontrollen over det potente køretøj og forulykkede.

En McLaren S650 Spider vejer 1400 kilo.

Den er udstyret med en 3,8 liters V8-motor med dobbeltturbo.

McLaren til millioner udbrændt nær Vollsmose: 'Sker ikke af sig selv'

Sportsvogn udbrændte: Politiet efterlyser vidner