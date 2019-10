Udleveret fra Holland for smugling af 60 kilo narkotika

Ny fængsling i 'Operation Goldfinger', hvor narko-bande sigtes for indsmugling og salg af samlet 1650 kilo kokain og heroin

En albansk mand er udleveret fra Holland og nu varetægtsfængslet af dommervagten i København for indsmugling af 60 kilo kokain eller heroin fra Holland eller Belgien til Danmark.

Det bekræfter anklager Anders Andreasen fra Særlig Efterforskning Øst.

Ifølge sigtelsen har albaneren, der nægter sig skyldig, fire gange overladt 15 kilo kokain til en 46-årig albaner, der sidder varetægtsfængslet som en af hovedmændene i narkosagen 'Operation Goldfinger'.

Den handler om indsmugling og salg af en enorm mængde hård narkotika, 1650 kilo kokain og heroin.

24 sidder nu varetægtsfængslet i sagen, hvor hovedparten af aktørerne er af albansk oprindelse.

En del er herboende forretningsfolk i forskellige brancher.

Svenske biler med hulrum

Politiet sigter narko-banden for at have indsmuglet de hårde stoffer i tre svensk indregistrerede biler, der var indrettede med hemmelige rum.

To af de tre svenske biler, en Kia Rio og en Citroén S, var ejet af den 46-årige albaner, boede i Helsingborg.

Mindst 55 gange kørte bilerne til Danmark med 15 kilo kokain og heroin og de 825 kilo koncentrerede stoffer blev derefter blandet op med fyldstof 1:1. Derefter blev de 1650 kilo narkotika overdraget til ukendte købere i Danmark og Sverige.

Indsmuglingerne er sket i perioden marts 2018 til 26. juni i år, hvor politiet slog til og anholdt 31 personer i en kæmpe aktion, hvor 40 lokaliteter på Sjælland blev ransaget.

Europol koordinerede aktionen, hvor politiet samtidigt slog til i Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien og Tyskland.

Dansk politi fandt cirka 20 kilo narkotika, skydevåben og over tre millioner kr.

19 blev fremstillet i retten og fængslet, den ene 'in absentia'. Der skete også skete flere fængslinger i Sverige, Holland og Tyskland, blandt andet med henblik på udlevering til Danmark.

Den formodede leder af narko-organisationen, en 51-årig albaner, blev arresteret af politiet i den albanske by Shkodra.

Pengemænd

De enkelte personer har haft forskellige roller i narko-ligaen, mener politiet.

Blandt andet har en gruppe på fem-seks personer ifølge sigtelsen været 'pengemænd', som har konverteret eller overført penge i relation til køb og salg af narkotika for at skjule eller sløre pengenes oprindelse.

17. august blev en 65-årig mand udleveret fra Sverige og fængslet, sigtet for at have håndteret den kriminelle organisations enorme pengebeløb.

Den omfattende efterforskning kører stadig for lukkede døre.