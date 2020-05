Udsat bandesag kan sende tiltalte i årelang varetægtsfængsling

I alt 22 skud fra en AK47 er en af ingredienserne i en omfattende retssag mod en gruppe på 14 mænd med tilknytning til bandemiljøet, som er udsat til næste år. Det skyldes nedlukningen af landets domstole under coronakrisen.

Det skriver Politiken.

Dermed risikerer 11 af de 14 tiltalte at få forlænget deres varetægtsfængsling i en samlet periode på helt op til to år og otte måneder.

De fleste af de tiltalte blev anholdt tilbage i september 2018 efter en større bandekonflikt mellem grupperne NNV og Brothas.

Sagen blev afbrudt efter 21 retsmøder, da coronanedlukningen af Danmark blev en realitet 13. marts.

Nu har byretten i København så udskudt en genoptagelse af sagen til 25. januar næste år.

Sidste retsmøde skal efter byrettens plan finde sted 29. april 2021.

I sin begrundelse for udsættelse henviser retten blandt andet til, at Domstolsstyrelsen har tilkendegivet, at 'ferie så vidt muligt skal afvikles i juli'.

Det fremgår af retsbogen fra rettens møde om sagens tidsplan, som Politiken har fået indsigt i.

Den lange udskydelse får flere af sagens forsvarere, heriblandt advokat Rolf Gregersen, til åbent at kritisere byrettens disposition.

- Jeg mener, at det decideret er på kant af menneskerettighedskonventionen, at sagen udstrækkes så langt, og især hvis man fortsat varetægtsfængsler, siger han.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen, som repræsenterer to tiltalte i sagen, siger, at det 'nærmer sig en helt ny rekord', hvis klienterne skal sidde indespærret så længe uden dom.

Han vil i lighed med andre af sagens forsvarere kære byrettens udskydelse af sagen til landsretten med krav om, at retten finder en anden løsning eller løslader de tiltalte.