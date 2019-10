Udsat for abe-tilråb og indsmurt i blegemiddel

En 24-årig kvinde med anden etnisk baggrund var tirsdag udsat for et grimt angreb

En mor med udenlandske aner var tirsdag udsat for en ubehagelig oplevelse, da hun gik på en hovedgade i Howich, England.

24-årige Reem Fahad, der er født i Manchester, måtte først lægge ører til abe-tilråb fra en kørende bil, hvorefter hun blev ramt af en tung genstand, der siden hen viste sig at være en spand med blegemiddel.

- Jeg troede først, at det var syre, men det brændte ikke igennem mit tøj. Det lignede, at det var en flok hvide drenge, der sad i bilen. Det var så ulækker, siger hun til Manchester Evening News.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Reem ud efter angrebet. Foto: Ritzau / Scanpix

Frygter inspiration

Reem, der til hverdag arbejder som hjemmehjælper, frygter, at angrebet var inspireret af mandagens scener i Bulgarien, hvor det engelske fodboldlandshold var involveret i en racisme-skandale.

- Jeg går ud fra, at det er det, der har sat det her i gang, selvom jeg også tror, at der var alkohol involveret. De var meget højlydte, siger hun.

Se også: Bulgarsk politi anholder seks efter racismeafbrudt kamp

Hun kontaktede kort efter episoden politiet, der bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse, der involverer en 'racismeforbrydelse'.

Tøjet er også sendt til undersøgelse, mens Greater Manchester Police nu eftersøger vidner til sagen.

- Jeg er ikke bange, men jeg ønsker selvfølgelig ikke, at det her skal ske for andre. Mit håb er, at man finder gerningsmændene hurtigst muligt, siger hun.

- Det her har allerede pisset rigtig mange af inklusiv min egen partner, men jeg håber ikke, at det bringer mere benzin på bålet. Jeg ønsker at bekæmpe had med kærlighed, afslutter hun.